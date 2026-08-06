У Херсоні зберігається складна ситуація з електропостачанням після нічного російського удару. Внаслідок атаки було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, через що місто наразі повністю знеструмлене.

Херсон залишається без світла після нічної російської атаки

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. За попередніми прогнозами, повністю відновити електропостачання планують протягом кількох днів.

Жителів міста закликають не перевантажувати мережу після появи електроенергії. Зокрема, не варто одночасно вмикати потужні електроприлади — кондиціонери, бойлери, електроплити, пральні машини та іншу енерговитратну техніку.

Зараз дивляться

Дотримуватися обмежень просять до завершення аварійно-відновлювальних робіт. Надмірне навантаження на мережу може спричинити нові аварії та затримати повне відновлення електропостачання.

Підзарядити телефони, зв’язатися з рідними та отримати необхідну допомогу херсонці можуть у Пунктах незламності. Адресу найближчого пункту можна дізнатися в обласному контакт-центрі за номерами: 0 800 101 102 та 0 800 330 951.

Крім того, жителів Херсона закликають розглянути можливість евакуації до безпечніших громад області або інших регіонів України. Влада готова допомогти з виїздом, тимчасовим розміщенням та облаштуванням на новому місці. Детальний алгоритм евакуації оприлюднений за посиланням.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.