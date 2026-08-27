Россия прорабатывает планы проведения дополнительной мобилизации в 2026-2027 годах, рассчитывая призвать 600 тысяч человек (по 300 тысяч ежегодно).

Об этом свидетельствуют общие данные Главного управления разведки МОУ и Службы внешней разведки Украины, опубликованные на официальном сайте Президента Украины Владимира Зеленского.

Россия готовит новую волну мобилизации на 600 тысяч человек: что известно

Как отмечается в официальном брифе, такой шаг российского военно-политического руководства является реакцией на утрату государством-агрессором инициативы в войне, постоянный рост уровня потерь личного состава на фронте и ощутимое замедление темпов рекрутинга контрактников в регионах.

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По данным украинских разведок, только за январь – июль 2026 года потери российской армии составляли около 240 тысяч человек (из них не менее 140 тысяч – безвозвратные).

В то же время восполнить эти потери путем контрактников не удается: за этот же период привлекли только 232 тысяч человек.

План мобилизации 600 тысяч человек уже подготовлен Генштабом РФ. Новобранцами планируется доукомплектовывать подразделения на формируемые передовые и новые соединения.

Подготовка мобилизованных будет длиться от 15 до 60 суток в зависимости от уровня обученности и предполагаемого срока “живучести” мобилизованных Россией. Не исключается использование полигонов на территории Белоруссии.

Согласно внутренним документам РФ, уровень недовольства войной в российских регионах достигает 69%. Поэтому существенно сократилось количество желающих добровольно подписывать контракт.

Как сообщает разведка, в Волгоградской области количество потенциальных контрактников упало на 40% по сравнению с 2025 годом, а в Курганской области месячные планы выполняются лишь на 57–69%.

Чтобы исключить уклонение от призыва, в РФ разворачивают электронные повестки и систему жесткого принуждения: запрет выезда из страны, аннулирование водительских прав, блокирование банковских счетов, запрет на кредиты и операции с недвижимостью.

Вероятнее всего, что окончательное решение о начале возможной мобилизации Владимир Путин примет сразу после проведения “выборов” в Госдуму РФ, которые запланированы на 18-20 сентября 2026 года.

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