Росія опрацьовує плани проведення додаткової мобілізації у 2026–2027 роках, розраховуючи призвати 600 тисяч осіб (по 300 тисяч щороку).

Про це свідчать спільні дані Головного управління розвідки МОУ та Служби зовнішньої розвідки України, опубліковані на офіційному сайті Президента України Володимира Зеленського.

Росія готує нову хвилю мобілізації на 600 тисяч осіб: що відомо

Як зазначено в офіційному брифі, такий крок російського військово-політичного керівництва є реакцією на втрату державою-агресоркою ініціативи у війні, постійне зростання рівня втрат особового складу на фронті та відчутне уповільнення темпів рекрутингу контрактників у регіонах.

Зараз дивляться

За даними українських розвідок, лише за січень – липень 2026 року втрати російської армії становили близько 240 тисяч осіб (із них щонайменше 140 тисяч — безповоротні).

Водночас заповнити ці втрати шляхом контрактників не вдається: за цей же період залучили лише 232 тисячі осіб.

План мобілізації 600 тисяч осіб уже підготовлений Генштабом РФ. Новобранцями планується доукомплектовувати підрозділи на передовій та нові з’єднання, що формуються.

Підготовка мобілізованих триватиме від 15 до 60 діб залежно від рівня навченості та передбачуваного строку “живучості” мобілізованих Росією. Не виключається використання полігонів на території Білорусі.

Згідно з внутрішніми документами РФ, рівень невдоволення війною у російських регіонах досягає 69%. Через це суттєво скоротилася кількість охочих добровільно підписувати контракт.

Як повідомляє розвідка, у Волгоградській області кількість потенційних контрактників впала на 40% порівняно з 2025 роком, а у Курганській області місячні плани виконуються лише на 57–69%.

Аби унеможливити ухилення від призову, у РФ розгортають електронні повістки та систему жорсткого примусу: заборона виїзду з країни, анулювання водійських прав, блокування банківських рахунків, заборона на позики та операції з нерухомістю.

Найбільш імовірно, що остаточне рішення про початок можливої мобілізації Володимир Путін ухвалить одразу після проведення “виборів” до Держдуми РФ, які заплановані на 18–20 вересня 2026 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.