В Санкт-Петербурге утром 27 августа взорвался автомобиль, на котором находились российский военнослужащий и его жена. В результате инцидента мужчина погиб, женщина получила тяжелые травмы.

Об этом сообщают российские СМИ, Следственный комитет РФ и Telegram-каналы.

Взрыв в Петербурге 27 августа: что известно

По данным российского издания Фонтанка, взрыв произошел около 10:00 на Колпинском шоссе в районе Шушары, вблизи магазина Магнит. По предварительной информации, супруги именно начали отъезжать от дома, когда в машине сработало самодельное взрывное устройство.

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Очевидцы сообщали о мощном взрыве. По их словам, автомобиль фактически разорвало, а находившиеся внутри люди получили тяжелые травмы. Российские Telegram-каналы также пишут о повреждениях других автомобилей и возможных повреждениях здания магазина.

Фонтанка утверждает, что за рулем автомобиля находился российский подполковник военно-воздушных сил и ПВО. Муж погиб на месте, тогда как его жену доставили в медучреждение. Врачи, по сообщениям российских СМИ, борются за ее жизнь.

Что говорят в Следственном комитете РФ

Следственный комитет России подтвердил факт гибели одного человека и госпитализации другого. Там заявили о возбуждении уголовного дела по факту возгорания автомобиля.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия вместе с оперативными службами. В СК РФ также заявили, что в ближайшее время назначат необходимые судебные экспертизы, после чего должны быть установлены все обстоятельства взрыва.

Фото: Telegram-канал Мегаполис

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