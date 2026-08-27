С 1 сентября 2026 года в Украине вырастут академические стипендии для студентов высших учебных заведений. Поэтому будущих магистров интересует, предусмотрены ли выплаты во время учебы, кто может их получать и сколько будет составлять стипендия.

Есть ли стипендия на магистратуре и сколько получат студенты, читайте в материале Фактов ICTV.

Стипендия на магистратуре: есть ли выплаты

Да, студенты магистратуры могут получать академическую стипендию. Речь идет о тех, кто учится по государственному заказу на дневной форме обучения.

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При этом сам факт обучения на бюджете не означает, что стипендию будет получать каждый магистрант. Академические выплаты назначаются студентам в соответствии с рейтингом успеваемости, который определяет заведение высшего образования.

С 1 сентября 2026 это правило будет распространяться также на студентов-бюджетников дневной формы в частных учреждениях высшего образования. Правительство отдельно урегулировало механизм таких выплат, и с нового учебного года они смогут получать академическую стипендию на общих условиях.

Какая стипендия в магистратуре в 2026 году

С 1 сентября обычная академическая стипендия для студентов высшего образования будет составлять 4 000 грн в месяц. Раньше она составляла 2 000 грн.

Для студентов специальностей, по которым предусмотрен повышенный размер академической стипендии, выплата составит 5 100 грн в месяц вместо нынешних 2 550 грн.

То есть, магистрант, которому по результатам рейтинга назначат обычную академическую стипендию, с сентября будет получать 4 тыс. грн в месяц. Если его специальность относится к тем, для которых установлен повышенный размер, выплата составит 5,1 тыс. грн.

Стипендия для магистров художественных специальностей

Отдельно правительство установило размер стипендии Президента Украины для наиболее одаренных молодых художников.

С 1 сентября 2026 года студенты бакалавриата и магистратуры, получающие такую ​​именную стипендию, получат выплату 10 000 грн в месяц.

Это не общая стипендия для всех студентов художественных специальностей, а отдельная выплата наиболее одаренным молодым художникам. Поэтому обучение по художественной специальности само по себе не гарантирует получение 10 тыс. грн.

Сохраняется ли стипендия во время академической мобильности

Изменения также предусматривают возможность сохранять право на уже назначенную академическую стипендию при участии в программах академической мобильности на основании установленных условий.

Кроме того, правительство урегулировало выплату академических стипендий аспирантам дневной формы, обучающимся по государственному заказу в частных учреждениях высшего образования. Это положение напрямую не касается магистрантов, но является частью новых изменений в стипендиальном обеспечении.

Что изменится с 1 сентября

В общей сложности академические стипендии для студентов заведений высшего образования с 1 сентября 2026 возрастут вдвое. В Государственном бюджете на 2026 год на академические и именные стипендии предусмотрено 6,6 млрд грн. Это на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Итак, стипендия на магистратуре в 2026 году предусмотрена для студентов, имеющих право на академическую выплату. С 1 сентября обычная академическая стипендия в вузах составит 4 000 грн в месяц, а по специальностям с повышенным размером – 5 100 грн.

Для наиболее одаренных молодых художников, которые учатся на бакалавриате или в магистратуре и получают президентскую стипендию, выплата составит 10 000 грн в месяц.

Источник : Минобразования

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