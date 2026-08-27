З 1 вересня 2026 року в Україні зростуть академічні стипендії для студентів закладів вищої освіти. Тому майбутніх магістрів цікавить, чи передбачені виплати під час навчання, хто саме може їх отримувати та скільки становитиме стипендія.

Чи є стипендія на магістратурі та скільки отримуватимуть студенти, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Стипендія на магістратурі: чи є виплати

Так, студенти магістратури можуть отримувати академічну стипендію. Йдеться про тих, хто навчається за державним замовленням на денній формі навчання.

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При цьому сам факт навчання на бюджеті не означає, що стипендію отримуватиме кожен магістрант. Академічні виплати призначають студентам відповідно до рейтингу успішності, який визначає заклад вищої освіти.

З 1 вересня 2026 року це правило поширюватиметься також на студентів-бюджетників денної форми у приватних закладах вищої освіти. Уряд окремо врегулював механізм таких виплат, і з нового навчального року вони зможуть отримувати академічну стипендію на загальних умовах.

Яка стипендія в магістратурі у 2026 році

З 1 вересня звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти становитиме 4 000 грн на місяць. Раніше вона становила 2 000 грн.

Для студентів спеціальностей, за якими передбачено підвищений розмір академічної стипендії, виплата становитиме 5 100 грн на місяць замість нинішніх 2 550 грн.

Тобто магістрант, якому за результатами рейтингу призначать звичайну академічну стипендію, з вересня отримуватиме 4 тис. грн на місяць. Якщо його спеціальність належить до тих, для яких встановлений підвищений розмір, виплата становитиме 5,1 тис. грн.

Стипендія для магістрів мистецьких спеціальностей

Окремо уряд встановив розмір стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців.

З 1 вересня 2026 року студенти бакалаврату та магістратури, які отримують таку іменну стипендію, матимуть виплату 10 000 грн на місяць.

Це не загальна стипендія для всіх студентів мистецьких спеціальностей, а окрема виплата для найбільш обдарованих молодих митців. Тому навчання на мистецькій спеціальності саме по собі не гарантує отримання 10 тис. грн.

Чи зберігається стипендія під час академічної мобільності

Зміни також передбачають можливість зберігати право на вже призначену академічну стипендію під час участі в програмах академічної мобільності — за встановлених умов.

Крім того, уряд врегулював виплату академічних стипендій аспірантам денної форми, які навчаються за державним замовленням у приватних закладах вищої освіти. Це положення безпосередньо не стосується магістрантів, але є частиною нових змін у стипендіальному забезпеченні.

Що зміниться з 1 вересня

Загалом академічні стипендії для студентів закладів вищої освіти з 1 вересня 2026 року зростуть удвічі. У Державному бюджеті на 2026 рік на академічні та іменні стипендії передбачили 6,6 млрд грн. Это на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Отже, стипендія на магістратурі у 2026 році передбачена для студентів, які мають право на академічну виплату. З 1 вересня звичайна академічна стипендія у ЗВО становитиме 4 000 грн на місяць, а за спеціальностями з підвищеним розміром — 5 100 грн.

Для найбільш обдарованих молодих митців, які навчаються на бакалавраті або в магістратурі та отримують президентську стипендію, виплата становитиме 10 000 грн на місяць.

Джерело : Міносвіти

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