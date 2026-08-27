єМалятко: как зарегистрироваться онлайн через Дію и какие документы нужны
Программа єМалятко позволяет оформить все необходимые документы при рождении ребенка. Сделать это можно онлайн с помощью портала Дія.
Что можно оформить через єМалятко в Дії, как зарегистрироваться на получение услуг и какие документы для этого необходимы в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.
Какие услуги предоставляет программа єМалятко
Получить свидетельство о рождении ребенка можно традиционным способом в отделе ГРАГС. А можно сделать это онлайн с помощью программы єМалятко. Это быстро и удобно.
С помощью программы єМалятко можно заказать следующие услуги:
- регистрация рождения ребенка;
- регистрация места жительства;
- определение происхождения ребенка (гражданство);
- получение налогового номера;
- получение для ребенка уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР);
- помощь при рождении ребенка;
- помощь при рождении ребенка родителям из многодетных семей;
- внесение информации о ребенке в Реестр пациентов;
- выплата денежной компенсации за Пакунок малюка.
єМалятко: как зарегистрироваться через портал Дія
Сейчас с помощью портала Дія можно онлайн подать одно заявление на получение услуг, это занимает всего 15-20 минут.
В 2026 году через комплексную услугу родители могут одним заявлением зарегистрировать рождение ребенка и оформить предусмотренные государственные выплаты. Для детей, рожденных после 1 января 2026 года, пособие составляет 50 000 грн. Также через сервис можно получить пакет малыша или денежную компенсацию его стоимости — 8 451 грн.
Заявление на получение услуг єМалятко могут подать:
- родители, состоящие в браке;
- родители, которые не состоят в браке;
- одинокие матери.
Обратите внимание: воспользоваться єМалятко могут быть только граждане Украины. Если один из родителей ребенка является иностранцем, даже при официальном разрешении на проживание в Украине подать заявку на услуги невозможно.
Для того чтобы зарегистрироваться на получение услуги, необходимо:
- Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете на портале Дія с помощью BankID, ДІЯ.Підпис или электронной подписи.
- Заполнить онлайн-форму и выбрать услуги, которые вы хотите заказать.
- Подписать заявление с помощью электронной подписи. Второму родителю необходимо также подписать заявление электронной подписью, если:
- родители ребенка не состоят в официальном браке;
- отец и мать ребенка имеют разные фамилии;
- родители ребенка зарегистрированы по разным адресам (необходимо при заказе услуги по регистрации места жительства ребенка);
- помощь при рождении ребенка, помощь многодетным семьям или компенсацию за Пакунок малюка будет получать мать, а заявление подает отец (и наоборот).
Готовое заявление будет автоматически отправлено в выбранный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС). После того как документ будет готов, на указанную электронную почту придет письмо-уведомление. Забрать свидетельство можно будет в отделе ГРАГС тому из родителей, кто подписал заявление.
Заказать услугу єМалятко нельзя, если:
- у ребенка уже есть свидетельство о рождении;
- в роддоме матери выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца по форме 103/о;
- ребенок родился за пределами Украины;
- ребенок родился вне медицинского учреждения;
- один из родителей ребенка является гражданином другой страны;
- брак между родителями был заключен в другой стране.
Услуга єМалятко: перечень документов
Для того чтобы воспользоваться єМалятком, нужно подготовить следующий пакет документов:
- номер медицинского заключения о рождении, который состоит из 16 латинских букв и цифр (выдается врачом в роддоме);
- идентификационный код;
- паспорт гражданина Украины;
- свидетельство о браке;
- УНЗР одного из родителей;
- банковский счет для получения помощи.
Смотрите видео, что такое єМалятко и как зарегистрировать ребенка онлайн на портале Дія:
Источник: Дія