Программа єМалятко позволяет оформить все необходимые документы при рождении ребенка. Сделать это можно онлайн с помощью портала Дія.

Что можно оформить через єМалятко в Дії, как зарегистрироваться на получение услуг и какие документы для этого необходимы в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие услуги предоставляет программа єМалятко

Получить свидетельство о рождении ребенка можно традиционным способом в отделе ГРАГС. А можно сделать это онлайн с помощью программы єМалятко. Это быстро и удобно.

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С помощью программы єМалятко можно заказать следующие услуги:

  • регистрация рождения ребенка;
  • регистрация места жительства;
  • определение происхождения ребенка (гражданство);
  • получение налогового номера;
  • получение для ребенка уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР);
  • помощь при рождении ребенка;
  • помощь при рождении ребенка родителям из многодетных семей;
  • внесение информации о ребенке в Реестр пациентов;
  • выплата денежной компенсации за Пакунок малюка.

єМалятко: как зарегистрироваться через портал Дія

Сейчас с помощью портала Дія можно онлайн подать одно заявление на получение услуг, это занимает всего 15-20 минут.

В 2026 году через комплексную услугу родители могут одним заявлением зарегистрировать рождение ребенка и оформить предусмотренные государственные выплаты. Для детей, рожденных после 1 января 2026 года, пособие составляет 50 000 грн. Также через сервис можно получить пакет малыша или денежную компенсацию его стоимости — 8 451 грн.

Заявление на получение услуг єМалятко могут подать:

  • родители, состоящие в браке;
  • родители, которые не состоят в браке;
  • одинокие матери.

Обратите внимание: воспользоваться єМалятко могут быть только граждане Украины. Если один из родителей ребенка является иностранцем, даже при официальном разрешении на проживание в Украине подать заявку на услуги невозможно.

Для того чтобы зарегистрироваться на получение услуги, необходимо:

  • Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете на портале Дія с помощью BankID, ДІЯ.Підпис или электронной подписи.
  • Заполнить онлайн-форму и выбрать услуги, которые вы хотите заказать.
  • Подписать заявление с помощью электронной подписи. Второму родителю необходимо также подписать заявление электронной подписью, если:
  1. родители ребенка не состоят в официальном браке;
  2. отец и мать ребенка имеют разные фамилии;
  3. родители ребенка зарегистрированы по разным адресам (необходимо при заказе услуги по регистрации места жительства ребенка);
  4. помощь при рождении ребенка, помощь многодетным семьям или компенсацию за Пакунок малюка будет получать мать, а заявление подает отец (и наоборот).

Готовое заявление будет автоматически отправлено в выбранный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС). После того как документ будет готов, на указанную электронную почту придет письмо-уведомление. Забрать свидетельство можно будет в отделе ГРАГС тому из родителей, кто подписал заявление.

Заказать услугу єМалятко нельзя, если:

  • у ребенка уже есть свидетельство о рождении;
  • в роддоме матери выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца по форме 103/о;
  • ребенок родился за пределами Украины;
  • ребенок родился вне медицинского учреждения;
  • один из родителей ребенка является гражданином другой страны;
  • брак между родителями был заключен в другой стране.

Услуга єМалятко: перечень документов

Для того чтобы воспользоваться єМалятком, нужно подготовить следующий пакет документов:

  • номер медицинского заключения о рождении, который состоит из 16 латинских букв и цифр (выдается врачом в роддоме);
  • идентификационный код;
  • паспорт гражданина Украины;
  • свидетельство о браке;
  • УНЗР одного из родителей;
  • банковский счет для получения помощи.

Смотрите видео, что такое єМалятко и как зарегистрировать ребенка онлайн на портале Дія:

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Источник: Дія

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