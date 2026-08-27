Програма єМалятко дозволяє оформити всі необхідні документи після народження дитини. Зробити це можна онлайн за допомогою порталу Дія.

Що можна оформити через єМалятко в Дії, як зареєструватися на отримання послуг та які документи для цього необхідні у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які послуги надає програма єМалятко

Отримати свідоцтво про народження дитини можна у традиційний спосіб у відділі ДРАЦС. А можна зробити це онлайн за допомогою програми єМалятко. Це швидко та зручно.

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За допомогою програми єМалятко можна замовити такі послуги:

реєстрація народження дитини;

реєстрація місця проживання;

визначення походження дитини (громадянство);

отримання податкового номера;

отримання для дитини унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР);

допомога у зв’язку з народженням дитини;

допомога у зв’язку з народження дитини батькам із багатодітних сімей;

внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів;

виплата грошової компенсації за Пакунок малюка.

єМалятко: як зареєструватися через портал Дія

Зараз, за допомогою порталу Дія, можна онлайн подати заяви на отримання послуг, це займає лише 15-20 хвилин.

У 2026 році через комплексну послугу єМалятко на порталі Дія батьки можуть однією заявою зареєструвати народження дитини та оформити передбачені державні виплати. Для дітей, народжених після 1 січня 2026 року, допомога становить 50 000 грн. Також через сервіс можна отримати Пакунок малюка або грошову компенсацію його вартості — 8 451 грн.

Заяву на отримання послуг єМалятка можуть подати:

батьки, які перебувають у шлюбі;

батьки, які не перебувають у шлюбі;

одинокі матері.

Зверніть увагу: заявниками єМалятка можуть бути лише громадяни України. Якщо один із батьків дитини є іноземцем, який має офіційний дозвіл на проживання в Україні, подати заявку на послуги не можливо.

Для того щоб зареєструватися на отримання послуги, необхідно:

Зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Дія

Заповнити онлайн-форму та обрати послуги, які ви хочете замовити.

Підписати заяву за допомогою електронного підпису. Другому з батьків необхідно також підписати заяву електронним підписом, якщо:

батьки дитини не перебувають в офіційному шлюбі; батько та матір дитини мають різні прізвища; батьки дитини зареєстровані за різними адресами (необхідно для замовлення послуги з реєстрації місця проживання дитини); допомогу у зв’язку з народженням дитини, багатодітним сім’ям або компенсацію за Пакунок малюка буде отримувати матір, а заяву подає батько (і навпаки).

Готова заява буде автоматично надіслана до обраного відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Після того як документ буде готовий, на вказану електронну пошту надійде лист-сповіщення.

Забрати свідоцтво можна буде у відділі ДРАЦС тому з батьків, хто підписав заяву.

Замовити послугу єМалятко не можна, якщо:

у дитини вже є свідоцтво про народження;

у пологовому будинку матері видали медичне свідоцтво про народження старого зразка за формою 103/о;

дитина народилася поза межами України;

дитина народилася поза лікувальним закладом;

один із батьків дитини є громадянином іншої країни;

шлюб між батьками було укладено в іншій країні.

Послуга єМалятко: перелік документів

Для того щоб скористатися єМалятком, потрібно підготувати такий пакет документів:

номер медичного висновку про народження, який складається з 16 латинських літер та цифр (видається лікарем у пологовому будинку);

ідентифікаційний код;

паспорт громадянина України;

свідотство про шлюб;

УНЗР одного з батьків;

банківський рахунок для отримання допомоги.

Дивіться відео, що таке єМалятко та як зареєструвати дитину онлайн на порталі Дія:

Джерело: Дія

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