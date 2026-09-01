В Украине в сентябре 2026 года продолжают действовать государственные программы поддержки семей с детьми. Размер пособия зависит от вида выплаты, возраста ребенка, доходов и статуса семьи.

С 1 сентября основные социальные стандарты не изменяются. В 2026 году прожиточный минимум на одного человека составляет 3 209 грн. Для детей до шести лет он установлен на уровне 2 817 грн, а для детей от шести до 18 лет — 3 512 грн.

Выплаты на детей с 1 сентября 2026 года

После рождения ребенка один из родителей или опекун, с которым он постоянно проживает, может получить единовременную помощь в размере 50 тыс. грн. Такой размер выплаты действует для детей, которые родились с 1 января 2026 года.

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Отдельно предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до одного года. В 2026 году его размер составляет 7 тыс. грн, а для ребенка с инвалидностью – 10,5 тыс. грн в месяц.

Выплату могут получать также семьи детей, которым на 1 января 2026 года еще не исполнился один год.

Для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, пособие по беременности и родам в 2026 году рассчитывается исходя из суммы 7 тыс. грн в месяц.

Обычно помощь оказывается за 126 календарных дней — 70 дней до родов и 56 после них.

В случае осложненных родов или рождения двух или более детей послеродовой период составляет 70 дней. Для женщин, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, выплата предусмотрена за 180 календарных дней.

В сентябре продолжает действовать программа Пакунок малюка. Родители могут получить натуральный набор вещей для новорожденного или денежную компенсацию.

В 2026 году ее размер составляет 8 451 грн, то есть три прожиточных минимума для детей в возрасте до шести лет. За компенсацией можно обратиться не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Также с 2026 года Пакунок малюка можно заказывать еще до рождения ребенка — с 36-й недели беременности.

Родители или другие законные представители, которые по достижении ребенком одного года выходят на работу на полный рабочий день, могут оформить помощь єЯсла.

В 2026 году ее размер составляет 8 тыс. грн в месяц на каждого ребенка, а для детей с инвалидностью – 12 тыс. грн.

Выплату назначают с месяца, следующего после достижения ребенком одного года, и за месяц достижения им трехлетнего возраста включительно.

Если обратиться в течение шести месяцев после возникновения права на пособие, выплата может быть начислена за предыдущий период — с месяца после первого дня рождения ребенка, но не ранее января 2026 года.

Помощь одиноким матерям в сентябре

Размер пособия на детей одиноким матерям определяют индивидуально — как разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Таким образом, максимальный размер выплаты в 2026 году составляет:

2 817 грн — на ребенка до шести лет;

3 512 грн — на ребенка от шести до 18 лет;

3 328 грн — на ребенка от 18 до 23 лет, если он продолжает обучение по дневной или дуальной форме.

Пособие для совершеннолетних детей выплачивается до завершения учебы, но не более чем до достижения ими 23 лет.

В то же время при назначении выплаты учитывают не только доходы семьи, но и предусмотренные законодательством критерии по занятости трудоспособных членов семьи.

Алименты на детей в сентябре

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В 2026 году это:

1 408,50 грн — для ребенка до шести лет;

1 756 грн — для ребенка от шести до 18 лет.

Максимальный размер алиментов на ребенка составляет десять прожиточных минимумов: 28 170 грн для детей до шести лет и 35 120 грн — от шести до 18 лет.

Конкретный размер алиментов зависит от договоренности между родителями или решения суда.

Выплаты опекунам и попечителям

Пособие на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, составляет до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальная сумма в 2026 году составляет:

7 042,50 грн — на ребенка до шести лет;

8 780 грн — на ребенка от шести до 18 лет.

Если речь идет о ребенке с инвалидностью, пособие может составлять до 3,5 прожиточного минимума:

9 859,50 грн — для детей до шести лет;

12 292 грн — для детей от шести до 18 лет.

Если ребенок получает пенсию, алименты, стипендию или другие выплаты, размер пособия опекуну определяют с учетом таких поступлений в соответствии с установленными правилами.

Помощь детям с инвалидностью

Минимальный размер государственной социальной помощи детям с инвалидностью в 2026 году составляет 1 816,50 грн.

Фактическая сумма выплаты может быть больше, поскольку зависит от возраста ребенка, установленной подгруппы инвалидности и права на надбавку по уходу.

Выплаты многодетным семьям

Многодетным семьям в сентябре продолжают выплачивать по 2 100 грн в месяц на третьего и каждого следующего ребенка до достижения им шестилетнего возраста включительно.

Помощь не зависит от доходов или имущественного положения семьи. В то же время, ее не назначают, если на момент обращения семья уже получает базовую социальную помощь.

Выплаты на детей ВПЛ

Пособие на проживание для детей со статусом ВПЛ составляет 3 тыс. грн в месяц. Для взрослых ВПЛ размер выплаты составляет 2 тыс. грн.

В 2026 году правительство расширило возможность получать пособие для детей из числа ВПЛ независимо от дохода семьи. В то же время право на назначение и продление выплат определяется в соответствии с условиями правительственного порядка.

Муниципальная няня

В 2026 году продолжает действовать программа Муниципальная няня, которая позволяет определенным категориям семей получить компенсацию за услуги по уходу за ребенком.

Размер компенсации зависит от фактического количества часов ухода и почасового размера минимальной зарплаты, но может превышать установленной государством предельной суммы.

50 тыс. грн для детей, которые вернулись в Украину

Одноразовую подъемную помощь в размере 50 тыс. грн могут получить дети, которые, в частности, вернулись с временно оккупированных территорий, после депортации или принудительного перемещения.

Средства предоставляются на каждого ребенка отдельно независимо от того, вернулся он самостоятельно или вместе со взрослыми.

Пакунок школяра в сентябре

В 2026/2027 учебном году продолжает действовать программа Пакунок школяра. Она предусматривает единовременную выплату 5 тыс. грн на каждого первоклассника.

Помощь может оформить один из родителей или другой законный представитель. Если в семье двое или более детей идут в первый класс, 5 тыс. грн выплачивают на каждого из них.

Заявление можно подать через приложение Дія или обратившись в Пенсионный фонд. Средства имеют целевое назначение – их можно использовать на товары, необходимые ребенку для обучения.

При этом непосредственно с 1 сентября 2026 года вводится еще одна форма государственной поддержки детей: все учащиеся 1–11 (12) классов коммунальных школ, которые учатся очно или в смешанном формате, должны получать бесплатное горячее питание.

На программу для сентября-ноября государство предусмотрело более 7,4 млрд. грн.

В то же время в Украине расширили возможности Дія.Карка. Отныне государственную помощь по уходу за ребенком до одного года и компенсацию по программе єЯсла можно получать на единый специальный счет Турбота про дитину.

К слову, Факты ICTV писали, как открыть счет Турбота про дитину.

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