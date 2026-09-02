Применение Резерв+ снова работает в обычном режиме. Пользователи могут авторизоваться и использовать основные функции сервиса.

О возобновлении работы Резерв+ сообщили в Министерстве обороны Украины.

Резерв+ возобновил работу

По данным ведомства, сервис полноценно заработал после технических проблем, которые удалось устранить накануне вечером.

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В Минобороны советуют пользователям проверить актуальность приложения и при необходимости обновить его до последней версии через App Store или Google Play.

В то же время, у части пользователей еще могут возникать трудности при работе с Резервом+. Специалисты продолжают работать над окончательным устранением отдельных проблем.

Возобновить работу Резерв+ удалось благодаря совместной работе команд Министерства обороны и Национального банка Украины.

Источник : Міноборони

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