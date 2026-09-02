Резерв+ возобновил работу: в Минобороны сообщили о стабилизации сервиса
Применение Резерв+ снова работает в обычном режиме. Пользователи могут авторизоваться и использовать основные функции сервиса.
О возобновлении работы Резерв+ сообщили в Министерстве обороны Украины.
Резерв+ возобновил работу
По данным ведомства, сервис полноценно заработал после технических проблем, которые удалось устранить накануне вечером.
В Минобороны советуют пользователям проверить актуальность приложения и при необходимости обновить его до последней версии через App Store или Google Play.
В то же время, у части пользователей еще могут возникать трудности при работе с Резервом+. Специалисты продолжают работать над окончательным устранением отдельных проблем.
Возобновить работу Резерв+ удалось благодаря совместной работе команд Министерства обороны и Национального банка Украины.