Застосунок Резерв+ знову працює у звичайному режимі. Користувачі можуть авторизуватися та користуватися основними функціями сервісу.

Про відновлення роботи мобільного застосунку повідомили у Міністерстві оборони України.

Резерв+ відновив роботу

За даними відомства, сервіс повноцінно запрацював після технічних проблем, які вдалося усунути напередодні ввечері.

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У Міноборони радять користувачам перевірити актуальність застосунку та за потреби оновити його до останньої версії через App Store або Google Play.

Водночас у частини користувачів ще можуть виникати труднощі під час роботи із застосунком. Фахівці продовжують працювати над остаточним усуненням окремих проблем.

Відновити роботу сервісу вдалося завдяки спільній роботі команд Міністерства оборони та Національного банку України.

1 вересня повідомлялося, що мобільний додаток Резерв+ оновлено, після чого він став доступним усім користувачам iOS та Android. У Міноборони попереджали, що в роботі застосунку можуть виникати збої.

Джерело : Міноборони

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