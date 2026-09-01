Мобильное приложение Резерв+ обновлено, после чего оно стало доступно всем пользователям iOS и Android. Однако в работе приложения могут возникать сбои.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Резерв+: когда и почему могут быть сбои

– Сегодня утром часть пользователей получила уведомление о необходимости обновить Резерв+. Обновление уже доступно всем пользователям на iOS и Android, – говорится в сообщении.

Как отмечают в Минобороны, могут временно возникать сбои в Резерв+ во время авторизации или использования отдельных функций из-за повышенной нагрузки.

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В таком случае в Минобороны советуют немного подождать и повторить попытку.

Там добавляют, что ситуация с работой приложения Резерв+ должна стабилизироваться в ближайшее время.

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