Всего за прошедшие сутки произошло 240 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 100 авиаударов, сбросили 294 управляемые авиабомбы, сообщает Генштаб.

Кроме того, россияне задействовали для нанесения ударов по Украине 10 334 дрона-камикадзе и осуществили 3048 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий на 4 сентября 2026

Ситуация в Украине на 4 сентября 2026

В Сумской области российские войска обстреляли из артиллерии Коренек, Писаревку, Бачевск, Уланово и Суходил. Авиационные удары были нанесены по районам Товстодубового, Эсмани, Садков и Иволжанского.

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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, три артиллерийские системы, три пункта управления БПЛА и один командно-наблюдательный пункт.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили одну атаку противника в направлении Бачевска.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 22 атаки в районах Казачьей Лопани, Лимана, Старицы и Вильчи, а также в направлениях Охримовки и Бочкового.

На Купянском направлении российские войска один раз атаковали в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили 11 атак противника в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Грековки, Копанок, Новоегоровки, Новоселовки и Дробишевого.

На Славянском направлении Силы обороны отразили десять атак в районах Калеников и Озерного, а также в направлении Кривой Луки.

На Краматорском направлении российская армия штурмовых действий не проводила.

На Константиновском направлении украинские защитники отразили 24 атаки противника в районах Константиновки, Ильиновки, Николайполья и Райского, а также в направлениях Новогригоровки, Новопавловки и Павловки.

На Покровском направлении зафиксировано наибольшее количество штурмовых действий. Силы обороны отразили 38 атак противника в районах Белицкого, Сергеевки, Удачного и Молодецкого, а также в направлениях Нового Донбасса, Светлого, Вольного, Софиевки, Торецкого, Приюта, Шевченко, Доброполья, Новогришиного и Новопавловки.

На Александровском направлении российские войска совершили две атаки в направлениях Рыбного и Егоровки.

На Гуляйпольском направлении противник семь раз атаковал в направлении Воздвижевки.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили три атаки противника в районах Орехова и Приморского.

На Приднепровском направлении российская армия штурмовых действий не проводила.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российских войск не выявлено.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали и ранили 1 440 российских военнослужащих.

Также украинские защитники уничтожили один танк, восемь боевых бронированных машин, 77 артиллерийских систем, три РСЗО, четыре средства ПВО, 13 наземных робототехнических комплексов, 1 890 беспилотников, 492 единицы автомобильной и восемь единиц специальной техники противника.

Потери врага на 4 сентября 2026

личного состава — около 1 493 790 (+1 440) человек;

танков — 12 325 (+1);

боевых бронированных машин — 25 272 (+8);

артиллерийских систем — 49 162 (+77);

РСЗО – 2 088 (+3);

средств ПВО – 1 604 (+4);

самолетов – 441;

вертолетов – 355;

наземных робототехнических комплексов – 2 489 (+13);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 497 911 (+1 890);

крылатых ракет – 5 070;

кораблей и катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 143 642 (+492);

специальной техники – 4 636 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 654-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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