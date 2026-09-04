Загалом за минулу добу відбулося 240 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали 100 авіаційних ударів, скинули 294 керованих авіабомби, повідомляє Генштаб.

Крім того, росіяни залучили для ураження України 10 334 дрони-камікадзе та здійснили 3048 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій на 4 вересня 2026

Ситуація в Україні на 4 вересня 2026

На Сумщині російські війська обстріляли з артилерії Кореньок, Писарівку, Бачівськ, Уланове та Суходіл. Авіаційних ударів зазнали райони Товстодубового, Есмані, Садків та Іволжанського.

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За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу противника, три артилерійські системи, три пункти управління БпЛА та один командно-спостережний пункт.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Бачівська.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки в районах Козачої Лопані, Лимана, Стариці та Вільчі, а також у напрямках Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз атакували в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 11 атак противника в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Греківки, Копанок, Новоєгорівки, Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили десять атак у районах Калеників та Озерного, а також у напрямку Кривої Луки.

На Краматорському напрямку російська армія штурмових дій не проводила.

На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 24 атаки противника в районах Костянтинівки, Іллінівки, Миколайпілля та Райського, а також у напрямках Новогригорівки, Новопавлівки та Павлівки.

На Покровському напрямку зафіксовано найбільшу кількість штурмових дій. Сили оборони зупинили 38 атак противника в районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також у напрямках Нового Донбасу, Світлого, Вільного, Софіївки, Торецького, Приюту, Шевченка, Добропілля, Новогришиного та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку російські війська здійснили дві атаки в напрямках Рибного та Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку противник сім разів атакував у напрямку Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника в районах Оріхова та Приморського.

На Придніпровському напрямку російська армія штурмових дій не проводила.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.

Втрати ворога на 4 вересня 2026

особового складу – близько 1 493 790 (+1 440) осіб;

танків – 12 325 (+1);

бойових броньованих машин – 25 272 (+8);

артилерійських систем – 49 162 (+77);

РСЗВ – 2 088 (+3);

засобів ППО – 1 604 (+4);

літаків – 441;

гелікоптерів – 355;

наземних робототехнічних комплексів – 2 489 (+13);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 497 911 (+1 890);

крилатих ракет – 5 070;

кораблів і катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 143 642 (+492);

спеціальної техніки – 4 636 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 654-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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