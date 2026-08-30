Украина хочет довести уровень сбивания дронов до 90% уже этой осенью, заявил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Зеленский о тактике россиян и противодействии ей

По словам президента, Россия будет пытаться истощать украинцев постоянными атаками дронами.

– Сегодня были доклады наших военных по защите неба. Сейчас тактика россиян – на истощение Украины, на истощение украинцев, прежде всего людей наших. Постоянно атаки дронов – много реактивных Шахедов. И значительную часть наши воины сбивают, – отметил глава нашего государства.

По его словам, только за последние четыре дня было около 1,5 дронов всех типов, из них реактивных — около 800.

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— Самая непростая задача – сбивать именно реактивные дроны. Сейчас на защите от них, в основном, наша боевая авиация. Мы работаем, чтобы были необходимы перехватчики, – сказал президент.

Он отметил, что четыре компании сделали соответствующие дроны-перехватчики, у одной компании наиболее удачная техника.

— Максимально сейчас и Министерство обороны, и военные – все должны постараться, чтобы как можно больше у нас было возможностей сбивать каждый из типов российских дронов, — добавил Зеленский.

Президент поблагодарил тех в команде Украины, кто реально 24/7 работает, чтобы уничтожения дронов было больше. Также он подчеркнул на необходимости этой осенью довести уровень сбития БпЛА до выше 90%.

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