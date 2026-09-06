Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину в рамках дипломатических усилий Вашингтона, направленных на прекращение полномасштабной войны.

Об этом сообщили Kyiv Independent люди, знакомые с этим вопросом.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину

Визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину состоялся только через день после того, как два спецпредставителя президента США провели более трех часов переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

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Обе стороны назвали дискуссию существенной.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в завершении войны. По его словам, нужны мир и гарантии безопасности, потому украинские предложения готовы.

Уиткофф и Кушнер совершают свой первый визит в столицу Украины на фоне новых усилий, возглавляемых США и направленных на посредничество в завершении полномасштабного российского вторжения, которое продолжается с 24 февраля 2022 года.

Переговоры фактически зашли в тупик с начала этого года. Москва продолжает отказываться от прекращения огня вдоль нынешних линий фронта и требует, чтобы Киев уступил Донбассом и отказался от амбиций относительно членства в НАТО.

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