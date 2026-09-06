Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до України в рамках дипломатичних зусиль Вашингтона, спрямованих на припинення повномасштабної війни.

Візит Віткоффа і Кушнера до України

Стів Віткофф та Джаред Кушнер вже зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Віткоффа і Кушнера зустріли керівник Офісу президента Кирило Буданов, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, глава фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія та інші.

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Візит Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до України відбувся лише через день після того, як два спецпредставники президента США провели понад три години переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Обидві сторони назвали дискусію суттєвою.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у завершенні війни. За його словами, потрібні мир та гарантії безпеки, тому українські пропозиції готові.

Віткофф і Кушнер здійснюють свій перший візит до столиці України на тлі нових зусиль, очолюваних США та спрямованих на посередництво у завершенні повномасштабного російського вторгнення, яке триває з 24 лютого 2022 року.

Переговори фактично зайшли в глухий кут з початку цього року. Москва продовжує відмовлятися від припинення вогню вздовж нинішніх ліній фронту та вимагає, щоб Київ поступився Донбасом і відмовився від амбіцій щодо членства в НАТО.

Нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мирні переговори за посередництва США можуть відновитися наприкінці вересня – невдовзі після виборів до Державної думи Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у США.

Проте Кремль не сигналізував про намір поступитися своїми територіальними вимогами, а Київ попередив, що російські війська готуються до ескалації ударів по українських містах та енергомережі взимку.

У виданні зазначають, що переговори в Москві, ймовірно, не призвели до прориву, оскільки російський диктатор Путін заявив, що очікує на досягнення своїх цілей у війні проти України.

Посадовець Білого дому повідомив журналістам, що обидві сторони обговорили суттєві плани щодо наступних кроків, які будуть оголошені найближчими тижнями, не розкриваючи подальших подробиць.

Росія та Україна домовилися утриматися від повітряних ударів по столицях, щоб забезпечити безпеку американських переговірників. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін наказав російським військам не завдавати ударів по Києву протягом трьох днів, починаючи з опівночі 6 вересня.

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