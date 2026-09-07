По состоянию на 7 сентября 2026 года в Харьковской области российские войска продолжают штурмовые действия сразу на нескольких направлениях. Наибольшая боевая нагрузка приходится на Южно-Слобожанское и Купянское направления.

Сколько километров от Харькова до линии фронта и где идут самые ожесточенные бои, читайте в материале Фактов ICTV.

Расстояние от линии фронта до Харькова и где проходят бои

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 10 атак противника. Российские военные пытались продвинуться в районах Избицкого и Старицы, а также в Устиновке и Хатнем.

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Еще семь атак российкая армия провела на Купянском направлении. Бои проходили в районах Глушковки, Куриловки и Ковшаровки, а также в направлении Новоплатоновки.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов 4 сентября также сообщал о сложной ситуации на Волчанском направлении. По его словам, там продолжаются активные боевые действия, а бои ведутся за отдельные участки территории.

Какая ситуация возле Казачьей Лопани

Олег Синегубов заявил, что в Казачьей Лопани продолжаются активные боевые действия, но украинские военные подразделения удерживают ситуацию под контролем. Начальник ОВА назвал фронт стабильным, несмотря на обострение на отдельных участках.

По его словам, российские войска пытаются проникать через украинскую оборону. Если оккупанты видят даже небольшой успех на определенном участке, они концентрируют там силы, чтобы развить его.

Напомним, что ранее российская сторона заявляла о якобы захвате Казачьей Лопани. Однако аналитики Института изучения войны (ISW) оценивали российское присутствие только на части территории поселка. По приведенной в отчете оценке, российские силы контролировали около 13% Казачьей Лопани, а полного контроля над населенным пунктом не было.

На карте ISW также видны участки боевых действий на севере Харьковской области и направления, где российские войска продолжают наступательные попытки.

Так что информация о якобы полном захвате Казачьей Лопани не соответствует действительности.

Сколько километров от Харькова до линии фронта на сегодня

Казачья Лопань расположена примерно в 38 км от центра Харькова по прямой. Боевые действия в Харьковской области сейчас происходят, в частности, в районах Избицкого, Старицы, Устиновки и Хатнего, а также на Купянском направлении.

По данным Олега Синегубова, за прошедшие сутки (6 сентября) под ударами находились Харьков и 13 населенных пунктов области.

В Харькове российский беспилотник атаковал Шевченковский район. В Харьковском районе повреждены четыре частных дома в Слатино, электросети в Малой Даниловке и дом в Безруках.

Всего в результате российских ударов по области пострадали пять человек. По Харьковской области враг применил одну ракету, одну КАБ, один БпЛА Герань-2, три Молнии, три FPV-дрона и 149 беспилотников, тип которых устанавливается.

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