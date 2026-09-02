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Российские пропагандисты и кремлевский диктатор Владимир Путин снова заявили о якобы захвате Казачьей Лопани на Харьковщине. Военные подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности – населенный пункт остается под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщает 14 армейский корпус.

Ситуация в Казачьей Лопани

Военные сообщили, что населенный пункт в Харьковской области находится под контролем Сил обороны. В то же время ситуация в районе поселка остается напряженной — там продолжаются активные боевые действия.

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По данным 14 армейского корпуса, украинские военные удерживают определенные рубежи, ведут оборону и наносят российским оккупантам огневые поражения.

В корпусе также сообщили о потерях российской армии в районе Казачьей Лопани с начала активных боевых действий. По приведенным данным, речь идет о 178 погибших и 210 раненых военнослужащих РФ.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии Суспільному также заявил, что Казачья Лопань не оккупирована врагом.

По его словам, в поселке продолжаются активные боевые действия. В то же время Синегубов отметил, что больше деталей по ситуации на этом направлении сообщить не может, поскольку военная операция продолжается.

В ЦПД объяснили российские заявления

В Центре противодействия дезинформации заявили, что сообщения российской пропаганды о ситуации на фронте направлены, в частности, на создание представления о якобы стабильном продвижении российской армии.

В ЦПД обратили внимание, что Владимир Путин во время пресс-конференции в Бишкеке также говорил о ситуации на фронте и заявлял о якобы захвате отдельных населенных пунктов.

В частности, российский диктатор заявил о якобы захвате Святогорска в Донецкой области. В ЦПД подчеркнули, что эта информация также не соответствует действительности.

Поселок Казачья Лопань на карте

Казачья Лопань — поселок в Дергачевской городской общине Харьковского района Харьковской области. Является пограничным форпостом Харьковщины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 652-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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