Россияне запустили в свое информационное пространство очередную ложь о захвате ряда населенных пунктов на Харьковщине и смыкании Волчанского котла.

Об этом сообщает 16 армейский корпус ВСУ.

Фейк о Волчанском котле

По данным украинских военных, за последние шесть месяцев в полосе обороны 16 армейского корпуса не было потери позиций. Силы обороны не только сдерживают попытки российских окупантов продвинуться, но и восстановили положение в районах населенных пунктов Милово и Одрадне.

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В настоящее время противник пытается небольшими группами пехоты проникать в глубь украинских оборонных позиций. Украинские военные отмечают, что такие группы своевременно обнаруживают, после чего по ним наносят огненное поражение.

В 16 армейском корпусе также сообщили о потерях российских войск за последнюю неделю. За этот период, по данным ВСУ, было ликвидировано 154 военнослужащих РФ, еще 124 получили ранения.

Кроме того, украинские военные уничтожили одну реактивную систему залпового огня, четыре пушки, 17 единиц специальной техники и 43 автомобиля.

Зачем РФ распространяет заявления о победах

В 16 армейском корпусе полагают, что российское Минобороны и пропаганда пытаются создать информационный фон с победами на фронте на фоне проблем внутри России. Особенно это делается перед выборами в Госдуму.

Речь идет, в частности, об энергетическом кризисе, ударах по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и складам, а также внутриполитических вопросах. По оценке украинских военных, демонстрация якобы успешного наступления должна отвлечь внимание от этих проблем и уменьшить общественные дискуссии о возможной мобилизации в РФ.

Заявление о якобы Волчанском котле в 16 армейском корпусе называют очередным примером российской информационной кампании, сравнивая его с предварительными заявлениями пропаганды о якобы контроле над Купянском и освобождении Святогорска.

Волчанск на карте

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