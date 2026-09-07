Станом на 7 вересня 2026 року на Харківщині російські війська продовжують штурмові дії одразу на кількох напрямках. Найбільше бойове навантаження припадає на Південно-Слобожанський та Куп’янський напрямки.

Скільки кілометрів від Харкова до лінії фронту та де точаться найзапекліші бої, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Відстань від лінії фронту до Харкова та де проходять бої

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Російські військові намагалися просунутися в районах Ізбицького та Стариці, а також у напрямках Устинівки та Хатнього.

Зараз дивляться

Ще сім атак російська армія провела на Куп’янському напрямку. Бої відбувалися в районах Глушківки, Курилівки та Ківшарівки, а також у напрямку Новоплатонівки.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов 4 вересня також повідомляв про складну ситуацію на Вовчанському напрямку. За його словами, там тривають активні бойові дії, а бої точаться за окремі ділянки території.

Яка ситуація біля Козачої Лопані

Олег Синєгубов заявив, що в Козачій Лопані тривають активні бойові дії, але українські військові підрозділи утримують ситуацію під контролем. Начальник ОВА назвав фронт стабільним, попри загострення на окремих ділянках.

За його словами, російські війська намагаються просочуватися через українську оборону. Якщо окупанти бачать навіть невеликий успіх на певній ділянці, вони концентрують там сили, щоб розвинути його.

Нагадаємо, що раніше російська сторона заявляла про нібито захоплення Козачої Лопані. Однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінювали російську присутність лише на частині території селища. За наведеною у звіті оцінкою, російські сили контролювали близько 13% Козачої Лопані, а повного контролю над населеним пунктом не мали.

На карті ISW також видно ділянки бойових дій на півночі Харківщини та напрямки, де російські війська продовжують наступальні спроби.

Тож інформація про нібито повне захоплення Козачої Лопані не відповідає дійсності.

Скільки кілометрів від Харкова до лінії фронту станом на зараз

Козача Лопань розташована приблизно за 38 км від центру Харкова по прямій. Бойові дії на Харківщині зараз відбуваються, зокрема, в районах Ізбицького, Стариці, Устинівки та Хатнього, а також на Куп’янському напрямку.

За даними Олега Синєгубова, минулої доби (6 вересня) під ударами перебували Харків та 13 населених пунктів області.

У самому Харкові російський безпілотник атакував Шевченківський район. У Харківському районі пошкоджено чотири приватні будинки у Слатиному, електромережі в Малій Данилівці та будинок у Безруках.

Загалом унаслідок російських ударів по області постраждали п’ятеро людей. По Харківщині ворог застосував одну ракету, одну КАБ, один БпЛА Герань-2, три Молнії, три FPV-дрони та 149 безпілотників, тип яких встановлюється.

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