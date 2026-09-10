В ночь на 10 сентября Россия атаковала Кривой Рог ударными беспилотниками.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Атака на Кривой Рог 10 сентября: что известно

Российские ударные беспилотники атаковали пять мест в Центрально-Городском и Саксаганском районах Кривого Рога. На двух из них после попаданий возникли пожары, которые продолжали тушить спасатели.

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В результате атаки на Кривой Рог сегодня повреждены частные и многоэтажные жилые дома. Повреждения также получили учебные заведения, культурные учреждения и коммерческие объекты.

На данный момент известно, что в результате атаки на Кривой Рог 10 сентября два человека получили ранения.

Один мужчина в тяжелом состоянии, состояние второго пострадавшего оценивают как средней тяжести. Обоих доставили в больницу, они находятся в операционной.

На местах попаданий ведётся аварийно-спасательная операция.

Чтобы помочь пострадавшим в Центрально-Городском районе, развернули штаб возле ближайшего фонтана.

Горожанам обещают предоставить строительные материалы, будут принимать заявки на помощь от города, а также будут работать коммунальные бригады.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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