Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 12 сентября: ВСУ уничтожили 1500 оккупантов, самолет и 85 артсистем
За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили как минимум 1 500 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 12 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 505 380 (+1 500) человек
- танков – 12 342 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 25 322 (+10) шт.
- артиллерийских систем — 49 601 (+85) шт.
- РСЗО — 2 115 (+6) шт.
- средств ПВО — 1 633 (+11) шт.
- самолетов — 442 (+1 подтверждено за предыдущий период) шт.
- вертолетов – 356 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 586 (+13) шт.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 512 175 (+2 045) шт.
- крылатых ракет – 5 103 (+0) шт.
- кораблей/катеров – 35 (+0) шт.
- подводных лодок – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 147 849 (+638) шт.
- специальной техники – 4 676 (+10) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 662-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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