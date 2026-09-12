За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили как минимум 1 500 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 12 сентября 2026 года

личного состава – около 1 505 380 (+1 500) человек

танков – 12 342 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 25 322 (+10) шт.

артиллерийских систем — 49 601 (+85) шт.

РСЗО — 2 115 (+6) шт.

средств ПВО — 1 633 (+11) шт.

самолетов — 442 (+1 подтверждено за предыдущий период) шт.

вертолетов – 356 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 586 (+13) шт.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 512 175 (+2 045) шт.

крылатых ракет – 5 103 (+0) шт.

кораблей/катеров – 35 (+0) шт.

подводных лодок – 2 (+0) шт.

автомобильной техники и автоцистерн – 147 849 (+638) шт.

специальной техники – 4 676 (+10) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 662-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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