В Киеве раздались взрывы – там работают силы ПВО.

Взрывы в Киеве 11 сентября 2026: что известно

Как сообщил городской голова Виталий Кличко, в столице работают силы ПВО.

В соцсетях пишут, что поднимается дым.

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По предварительной информации, в Подольском районе попадание БпЛА по офисному зданию.

По предварительной информации, в Подольском районе зафиксоровано повторное попадание БпЛА по офисному зданию.

– В Подольском районе, предварительно, повторное попадание в 5-этажное офисное здание, куда было и сегодня днем, – сообщил мэр.

В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали о реактивном дроне над городом.

Напомним, что в ночь на 11 сентября прогремели взрывы — российские войска атаковали столицу беспилотниками.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 661-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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