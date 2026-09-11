Взрывы в Киеве: сообщают о повторном попадании в офисное здание
В Киеве раздались взрывы – там работают силы ПВО.
Взрывы в Киеве 11 сентября 2026: что известно
Как сообщил городской голова Виталий Кличко, в столице работают силы ПВО.
В соцсетях пишут, что поднимается дым.
По предварительной информации, в Подольском районе попадание БпЛА по офисному зданию.
По предварительной информации, в Подольском районе зафиксоровано повторное попадание БпЛА по офисному зданию.
– В Подольском районе, предварительно, повторное попадание в 5-этажное офисное здание, куда было и сегодня днем, – сообщил мэр.
В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали о реактивном дроне над городом.
Напомним, что в ночь на 11 сентября прогремели взрывы — российские войска атаковали столицу беспилотниками.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 661-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.