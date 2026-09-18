В МВД заявили, что так называемые “выборы” в Государственную думу РФ, которые Россия проводит 18–20 сентября на временно оккупированных территориях Украины, незаконны и не имеют никакой юридической силы.

МИД о так называемых “выборах” в Государственную думу РФ на ВОТ

Как отметили в МИД, проведение голосования на оккупированных территориях не изменяет их международно-признанный статус и не создает для России никаких суверенных прав на эти земли.

— После 2014 года единственным легитимным результатом голосований относительно временно оккупированных территориях Украины были результаты на табло Генеральной ассамблеи ООН, в частности, когда 143 государства-члена ООН подтвердили незаконность оккупации и требование к России вывести войска со всех украинских территорий в пределах международно-признанных границ, — говорится.

Украина не признает ни организацию так называемых выборов, ни их результаты. В МВД также призвали иностранные государства и международные организации не признавать голосование проявлением законного волеизъявления населения оккупированных территорий.

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Отдельно в ведомстве предостерегли от участия в организации таких выборов, подчеркнув, что это может иметь правовые последствия в Украине и международных юрисдикциях.

В МВД подчеркнули, что Крым, Севастополь, а также временно оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, остаются неотъемлемой частью Украины.

Также в ведомстве заявили, что включение в российский парламент лиц, якобы избранных на оккупированных территориях Украины, дополнительно подвергает сомнению легитимность состава Госдумы РФ.

В МВД призвали международное сообщество рассматривать российские “выборы” на оккупированных территориях как попытку создать видимость общественной поддержки политики Кремля.

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