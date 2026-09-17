Сегодня, 17 сентября, Верховная Рада призвала парламенты, правительства иностранных государств и международные организации не признавать результаты выборов в Госдуму, которые Россия будет, в частности, проводить на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Выборы в Госдуму: реакция ВР

За постановление №16077 проголосовали 264 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

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В обращении парламент предлагает иностранным государствам и международным организациям отказаться от делегирования на временно оккупированную территорию Украины своих наблюдателей за выборами и предостеречь своих граждан от поездок туда.

Парламентарии также призвали международное сообщество поддерживать позицию, что организация выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Украины лишает легитимности весь состав Государственной Думы.

— Никакие псевдовыборы не создадут легитимность российской оккупации украинских территорий. Ни одна имитация демократических процедур не изменит международно признанные границы Украины. Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, Автономная Республика Крым и Севастополь – это Украина, – подчеркнул председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Выборы в Государственную Думу РФ состоятся 18-20 сентября 2026 года. Россия в очередной раз отказалась пригласить для их мониторинга наблюдателей ОБСЕ. Кремль хочет использовать выборы для создания пропагандистской картины якобы поддержки россиянами войны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после так называемых выборов в Госдуму кремлевский диктатор Владимир Путин намерен провести новую волну мобилизации.

Фото: Руслан Стефанчук

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