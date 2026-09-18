У МВС заявили, що так звані “вибори” до Державної думи РФ, які Росія проводить 18–20 вересня на тимчасово окупованих територіях України, є незаконними та не мають жодної юридичної сили.

МЗС про так звані “вибори” до Державної думи РФ на ТОТ

Як наголосила МВС, проведення голосування на окупованих територіях не змінює їхнього міжнародно визнаного статусу та не створює для Росії жодних суверенних прав на ці землі.

– Після 2014 року єдиним легітимним результатом голосувань щодо тимчасово окупованих територій України були результати на табло Генеральної асамблеї ООН, зокрема коли 143 держави-члени ООН підтвердили незаконність окупації та вимогу до Росії вивести війська з усіх українських територій у межах міжнародно визнаних кордонів, – йдеться у повідомленні.

Україна не визнає ані організацію так званих виборів, ані їхні результати. У МВС також закликали іноземні держави та міжнародні організації не визнавати голосування проявом законного волевиявлення населення окупованих територій.

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Окремо у відомстві застерегли від участі в організації таких виборів, наголосивши, що це може мати правові наслідки в Україні та міжнародних юрисдикціях.

У МВС підкреслили, що Крим, Севастополь, а також тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей залишаються невід’ємною частиною України.

Також у відомстві заявили, що включення до російського парламенту осіб, нібито обраних на окупованих територіях України, додатково ставить під сумнів легітимність складу Держдуми РФ.

У МВС закликали міжнародну спільноту розглядати російські “вибори” на окупованих територіях як спробу створити видимість суспільної підтримки політики Кремля.

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