Студенты в Украине с 1 сентября 2026 года начали новый учебный год. Для них есть хорошая новость, ведь с начала осени академические стипендии повысились вдвое по сравнению с прошлым годом. Поэтому уже в сентябре студенты должны получать большие выплаты, чем раньше.

Факты ICTV узнавали, кому выплачивают академическую и именную стипендии.

Что такое академическая стипендия

Академическая стипендия — это денежная выплата, которая предоставляется студентам высших учебных заведений и учащимся профессионально-технических учебных заведений за их успехи в учебе.

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Она является одной из форм материальной поддержки студентов и учащихся, направленной на стимулирование их учебной деятельности.

Академическая стипендия: кто может получать

В Украине академическая стипендия регулируется Законом Украины «О высшем образовании» и другими нормативно-правовыми актами. Она выплачивается за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов.

Право на получение академической стипендии имеют студенты и учащиеся, которые:

учатся на дневной форме обучения;

успешно сдали экзаменационную сессию;

не имеют академической задолженности;

занимают высокие места в рейтинге успеваемости.

Рейтинг успеваемости формируется на основе результатов обучения студентов и учащихся. Критерии формирования рейтинга устанавливаются вузами и ПТУ.

Именная академическая стипендия

Именная академическая стипендия — это особый вид академической стипендии, который устанавливается для студентов и учащихся, достигших особых успехов в учебе, научной или творческой деятельности. Она может быть учреждена государственными органами, общественными организациями, предприятиями или отдельными лицами.

Академическая стипендия: размер

Размер академической стипендии в 2026 году зависит от типа учебного заведения (вуз или ПТУ), уровня аккредитации учебного заведения, специальности, по которой учится студент или учащийся, успеваемости студента или учащегося.

По состоянию на 2026 год размеры академических стипендий в Украине такие:

Для студентов высших учебных заведений с 1 сентября 2026 года минимальная академическая стипендия выросла с 2 000 до 4 000 грн. Повышенная академическая стипендия за особые успехи увеличилась с 2 910 до 5 820 грн.

Для студентов колледжей и других учреждений профессионального предвысшего образования минимальная академическая стипендия выросла с 1 510 до 3 020 грн. Повышенная академическая стипендия за особые успехи теперь составляет 4 394 грн вместо 2 197 грн.

Также с 1 сентября 2026 года увеличились отдельные именные стипендии. Для студентов вузов стипендия Верховной Рады Украины выросла с 4 400 до 8 800 грн, а для студентов учреждений профессионального предвысшего образования — с 3 320 до 6 640 грн.

Условия получения академической стипендии

Для получения академической стипендии студент или учащийся должен:

подать заявление на получение стипендии;

предоставить необходимые документы (зачетную книжку, копию паспорта и т. д.);

соответствовать критериям, установленным для получения стипендии.

Решение о назначении академической стипендии студентам принимает стипендиальная комиссия учебного заведения.

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