В Украине продолжается мобилизация, однако закон предусматривает категории военнообязанных, которые имеют право на отсрочку. Среди них — мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Но что происходит, если такой человек имеет долг по алиментам? Может ли задолженность стать причиной отказа в отсрочке?

Адвокат Юридической компании Де-Юре Димитрий Стриченко рассказал Фактам ICTV, как задолженность по алиментам влияет на право на отсрочку, какой именно долг имеет значение и что делать, если человек уже погасил задолженность.

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Долг по алиментам и отсрочка: когда задолженность имеет значение

Адвокат напомнил, что не любая задолженность по уплате алиментов лишает отца троих и более детей права на отсрочку. Так что мобилизация отца с долгом за алименты возможна только при определенных условиях.

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации не подлежат призыву женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, у кого есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

То есть задолженность за один-два месяца сама по себе не исключает права на отсрочку.

Как объясняет Димитрий Стриченко, значение имеет не просто количество месяцев просрочки, а именно сумма долга.

— Сравниваются две величины, а именно общий размер задолженности и сумма трех ежемесячных платежей. Долг, который накапливался годами частичной неуплаты, но не превышает суммы трех платежей, права не лишает, но полная неуплата в течение более трех месяцев этот порог превышает, — рассказал эксперт.

Размер задолженности определяет исполнитель в соответствии с частью 3 статьи 195 Семейного кодекса Украины. Поэтому решающим доказательством является расчет задолженности по исполнительному производству.

Что делать, если долг возник из-за потери работы или задержки зарплаты

Отдельно возникает вопрос, учитываются ли обстоятельства, из-за которых человек не мог вовремя платить алименты. Например, если была задержка зарплаты, человек потерял работу или заболел.

Адвокат отмечает, что пункт 3 части первой статьи 23 закона не содержит исключения для уважительных причин. Вместе с тем причины возникновения долга могут иметь значение косвенно.

Если алименты удерживались из заработной платы, а долг возник из-за задержки выплаты работодателем, есть основания оспаривать сам расчет задолженности исполнителя, поскольку должник фактически не уклонялся от уплаты.

Кроме того, в соответствии со статьей 197 Семейного кодекса Украины суд может полностью или частично освободить от уплаты задолженности с учетом материального и семейного положения плательщика, в частности тяжелой болезни.

— При этом не стоит рассчитывать, что комиссия при оценке поданных вами документов на оформление отсрочки отнесется с пониманием ко всем жизненным обстоятельствам, потому что они работают в соответствии с профильным законодательством, которым не предусмотрено наличие весомых или не весомых обстоятельств, вследствие которых возникла задолженность, — напомнил эксперт.

Можно ли оформить отсрочку сразу после погашения долга по алиментам

Если человек полностью погасил задолженность по алиментам, предыдущий долг сам по себе не должен быть основанием для отказа в отсрочке.

Адвокат объясняет, что закон формулирует условие в настоящем времени — “имеют задолженность”. То есть оценивается состояние на момент рассмотрения заявления. Никакого периода ожидания после погашения долга закон не устанавливает.

Эксперт обращает внимание, что на практике может возникнуть другая проблема, а именно информация в государственных реестрах обновляется не всегда мгновенно. Речь идет о Едином реестре должников, АСВП и Оберіг.

Поэтому после погашения долга адвокат советует получить справку от исполнителя об отсутствии задолженности, актуальную информацию из Единого реестра должников и постановление об окончании исполнительного производства, если оно окончено.

Что делать, если из-за долга по алиментам отказали в отсрочке

Если ТЦК отказывает в отсрочке, адвокат советует требовать письменное решение комиссии или выписку из протокола с указанием мотивов отказа.

Также стоит получить сведения, на которые опиралась комиссия: источник данных о долге, его размер и дату, по состоянию на которую он определен.

У исполнителя можно получить расчет задолженности, который позволяет показать, что долг не превышает суммы трех платежей. Параллельно можно получить сведения онлайн из реестра должников по уплате алиментов, что является бесплатным и быстрым.

— Решение комиссии можно обжаловать в административном суде, но в большинстве случаев до этого не доходит, поскольку по такому основанию (отказ в отсрочке из-за задолженности по уплате алиментов) гораздо легче и быстрее предоставить подтверждение отсутствия задолженности, чем доказывать противоправность действий комиссии ТЦК, — советует адвокат.

В таком случае алгоритм действий был бы следующим — погасить задолженность или получить справку об ее отсутствии/небольшом размере (у исполнителя), получить сведения из реестра должников, собрать соответствующий пакет документов (в соответствии с приложением 5 постановления № 560) и подать эти документы вместе с заявлением о предоставлении отсрочки через ЦНАП.

В таком случае вы:

имеете квази-отсрочку на время рассмотрения вашего заявления; комиссия при предоставлении отсрочки будет оценивать имеющиеся и актуальные документы, которые вы собрали, а не только проверять реестры (на момент заседания комиссии сведения об отсутствии задолженности уже должны подтянуться в реестр); получаете и отсрочку, и урок о том, что даже такие неприятные мелочи могут доставить достаточно хлопот, а поэтому за ними стоит ежемесячно следить.

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