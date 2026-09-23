В Україні триває мобілізація, однак закон передбачає категорії військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку. Серед них — чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Але що відбувається, якщо така людина має борг за аліментами? Чи може заборгованість стати причиною відмови у відстрочці?

Адвокат Юридичної компанії Де-Юре Димитрій Стріченко розповів Фактам ICTV, як заборгованість за аліментами впливає на право на відстрочку, який саме борг має значення та що робити, якщо людина вже погасила заборгованість.

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Борг за аліментами та відстрочка: коли заборгованість має значення

Адвокат нагадав, що не будь-яка заборгованість зі сплати аліментів позбавляє батька трьох і більше дітей права на відстрочку. Тож мобілізація батька з боргом за аліменти можлива лише за певних умов.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Тобто заборгованість за один-два місяці сама собою не виключає права на відстрочку.

Як пояснює Димитрій Стріченко, значення має не просто кількість місяців прострочення, а саме сума боргу.

— Порівнюються дві величини, а саме загальний розмір заборгованості та сума трьох щомісячних платежів. Борг, який накопичувався роками часткової несплати, але не перевищує суми трьох платежів, права не позбавляє, але повна несплата протягом понад трьох місяців цей поріг перевищує, — розповів експерт.

Розмір заборгованості визначає виконавець відповідно до частини 3 статті 195 Сімейного кодексу України. Тому вирішальним доказом є розрахунок заборгованості з виконавчого провадження.

Що робити, якщо борг виник через втрату роботи або затримку зарплати

Окремо виникає питання, чи враховуються обставини, через які людина не могла вчасно сплачувати аліменти. Наприклад, якщо була затримка зарплати, людина втратила роботу або захворіла.

Адвокат зазначає, що пункт 3 частини першої статті 23 закону не містить винятку для поважних причин. Водночас причини виникнення боргу можуть мати значення опосередковано.

Якщо аліменти утримувалися із заробітної плати, а борг виник через затримку виплати роботодавцем, є підстави оспорювати сам розрахунок заборгованості виконавця, оскільки боржник фактично не ухилявся від сплати.

Крім того, відповідно до статті 197 Сімейного кодексу України суд може повністю або частково звільнити від сплати заборгованості з урахуванням матеріального та сімейного стану платника, зокрема тяжкої хвороби.

— При цьому, не варто розраховувати, що комісія, при оцінюванні поданих вами документів на оформлення відстрочки, віднесеться з розумінням до всіх життєвих обставин, тому що вони працюють відповідно до профільного законодавства, яким, не передбачено наявність вагомих чи не вагомих обставин, внаслідок яких виникла заборгованість, — нагадав експерт.

Чи можна оформити відстрочку одразу після погашення боргу за аліментами

Якщо людина повністю погасила заборгованість за аліментами, попередній борг сам собою не повинен бути підставою для відмови у відстрочці.

Адвокат пояснює, що закон формулює умову в теперішньому часі — “мають заборгованість”. Тобто оцінюється стан на момент розгляду заяви. Жодного періоду очікування після погашення боргу закон не встановлює.

Експерт звертає увагу, що на практиці може виникнути інша проблема, а саме інформація в державних реєстрах оновлюється не завжди миттєво. Йдеться про Єдиний реєстр боржників, АСВП та Оберіг.

Тому після погашення боргу адвокат радить отримати довідку від виконавця про відсутність заборгованості, актуальну інформацію з Єдиного реєстру боржників та постанову про закінчення виконавчого провадження, якщо воно закінчене.

Що робити, якщо через борг за аліментами відмовили у відстрочці

Якщо ТЦК відмовляє у відстрочці, адвокат радить вимагати письмове рішення комісії або витяг із протоколу із зазначенням мотивів відмови.

Також варто отримати відомості, на які спиралася комісія: джерело даних про борг, його розмір і дату, станом на яку його визначено.

У виконавця можна отримати розрахунок заборгованості, який дає змогу показати, що борг не перевищує суми трьох платежів. Паралельно можна отримати відомості онлайн з реєстру боржників по сплаті аліментів, що є безкоштовним та швидким.

— Рішення комісії можна оскаржити в адміністративному суді, але у більшості випадків до цього не доходить, оскільки за такою підставою (відмова у відстрочці через заборгованість по сплаті аліментів), набагато легше та швидше надати підтвердження відсутності заборгованості ніж доводити протиправність дій комісії ТЦК, — радить адвокат.

В такому випадку алгоритм дій був би наступний — погасити заборгованість або отримати довідку про її відсутність/не значний розмір (у виконавця), отримати відомості з реєстру боржників, зібрати відповідний пакет документів (відповідно до додатку 5 постанови № 560) і подати ці документи разом із заявою про надання відстрочки через ЦНАП.

В такому випадку, ви:

маєте квазі-відстрочку на час розгляду вашої заяви; комісія, при наданні відстрочки буде оцінювати наявні та актуальні документи, які ви зібрали, а не лише перевіряти реєстри (на час засідання комісії, відомості про відсутність заборгованості вже мають підтягнутись до реєстру) отримуєте і відстрочку і урок, про те, що навіть такі неприємні дрібниці можуть завдати достатньо турбот, а тому за ними варто щомісячно слідкувати.

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