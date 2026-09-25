Украинские спецслужбы получили два документа России с подробными планами ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой.

Об этом министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил во время национального телемарафона Єдині новини.

Шмыгаль о планах РФ по ударам по энергетике Украины

По словам Шмыгаля, украинские спецслужбы получили материалы от российской стороны, в которых изложена стратегия атак на украинскую энергетику в течение предстоящей зимы.

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Речь идет о двух обширных документах с подробными таблицами и расчетами. Министр отметил, что российская сторона определила не только конкретные объекты, но и количество вооружения для их уничтожения.

Эти материалы Украина показала международным партнерам. По словам Шмыгаля, их поразил уровень детализации российских планов.

— Стратегия действий российских террористов на эту зиму поразила партнеров своим цинизмом, своим таким холодным террористическим расчетом того, как уничтожать нашу энергетику, — заявил министр.

Какие объекты РФ планирует атаковать зимой

Как пояснил Шмыгаль, в российских документах речь идет об энергетической инфраструктуре в широком смысле. Среди потенциальных целей — объекты генерации электроэнергии, тепло- и водоснабжения, водоотведения.

Отдельно в планах фигурируют энергетические интерконнекторы — как те, через которые электроэнергия поступает в Украину из Европы, так и те, что обеспечивают ее передачу через Днепр.

Для каждого такого объекта российская сторона, по словам министра, рассчитала так называемый наряд сил — то есть какие именно средства и в каком количестве планируется задействовать.

— Наряды, как они это называют, на каждый объект расписаны: от баллистических ракет до дронов с реактивными двигателями и обычных дронов. То есть все просчитано, — сказал Шмыгаль.

Глава Минэнерго также отметил, что у России есть обширный массив данных об украинской энергетической инфраструктуре. Речь идет не только об объектах, которые уже подвергались российским ударам, но и о тех, которые раньше не атаковали.

По словам Шмыгаля, это говорит о том, что РФ очень тщательно готовится к зимним атакам. В то же время Украина знает об этих планах и тоже готовится к защите энергосистемы.

Еще 2 сентября Владимир Путин публично заявил, что российской армии приказано готовить и наносить массированные удары по объектам энергетики Украины.

Путин утверждал, что такое решение стало ответом на украинские удары по российской инфраструктуре и предприятиям топливно-энергетического комплекса.

По его словам, соответствующее поручение российские военные уже получили.