Украина готова согласиться на любой формат энергетического перемирия. США должны передать соответствующее предложение российской стороне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник, 22 сентября.

Украина готова к энергетическому перемирию — Зеленский

— Мы готовы к любой форме энергетического перемирия. То есть если мы не будем наносить удары по объектам энергетики – по всей энергетике, по всему. Вот такое наше предложение. Мы очень благодарны американской стороне. Они передадут это русским, – отметил президент.

Он добавил, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ и энергетике при условии, если Россия будет делать то же самое.

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Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась сегодня в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее, 14 сентября, Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины прекратить удары по энергетическим объектам РФ при условии взаимности и гарантий того, что российская сторона будет соблюдать такой режим.

Обсуждение этой инициативы активизировалось после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности взаимного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру.

После этих заявлений удары продолжались, поэтому фактически режим прекращения атак на энергетические объекты введен не был.

В Кремле заявляли о положительном отношении к самой идее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл предложение о взаимном моратории на удары по энергетике очень хорошим.

Фото: Владимир Зеленский

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