Украина готова не бить по энергетике России: Зеленский назвал условие
- Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату энергетического перемирия.
- США передадут России соответствующее предложение Украины.
Украина готова согласиться на любой формат энергетического перемирия. США должны передать соответствующее предложение российской стороне.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник, 22 сентября.
Украина готова к энергетическому перемирию — Зеленский
— Мы готовы к любой форме энергетического перемирия. То есть если мы не будем наносить удары по объектам энергетики – по всей энергетике, по всему. Вот такое наше предложение. Мы очень благодарны американской стороне. Они передадут это русским, – отметил президент.
Он добавил, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ и энергетике при условии, если Россия будет делать то же самое.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась сегодня в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее, 14 сентября, Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины прекратить удары по энергетическим объектам РФ при условии взаимности и гарантий того, что российская сторона будет соблюдать такой режим.
Обсуждение этой инициативы активизировалось после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности взаимного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру.
После этих заявлений удары продолжались, поэтому фактически режим прекращения атак на энергетические объекты введен не был.
В Кремле заявляли о положительном отношении к самой идее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл предложение о взаимном моратории на удары по энергетике очень хорошим.
Фото: Владимир Зеленский