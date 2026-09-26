Российская атака повредила дата-центры, в частности инфраструктуру компании Cosmonova. Это привело к техническим перебоям в работе ряда украинских медиа, в частности Суспільного, Армії TV, Мы – Украина+ и Новини.LIVE.

Сбои в работе ряда телеканалов из-за атак РФ

Несколько украинских медиа 26 сентября сообщили о перебоях с телевизионным вещанием, вызванными последствиями российских атак.

Телеканал Мы – Украина+ объяснил отсутствие сигнала ударом по инфраструктуре телекоммуникационного оператора Cosmonova:

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— В связи с систематическими ударами по дата-центрам, телекоммуникационной инфраструктуре и национальным телерадиовещателям, возникли перебои с передачей сигнала телеканала Мы – Украина+. Вследствие удара по инфраструктуре Cosmonova в настоящее время вещание канала временно отсутствует.

На канале отметили, что остаются на связи с техническими партнерами и работают над восстановлением сигнала.

О проблемах с телевизионным вещанием заявил и телеканал на военную тематику Армия TV, который принадлежит Министерству обороны Украины.

По информации канала, он временно не выходит в эфир из-за технических проблем, связанных с российскими обстрелами. При этом медиа продолжает работать в социальных сетях и на YouTube.

Общественный вещатель сообщил, что после удара по дата-центру Cosmonova на его сайте перестала работать часть видеоплееров.

О временном отсутствии сигнала сообщил и канал Новини.LIVE. Там отметили, что проблема возникла из-за последствий российской атаки на столичные дата-центры:

— Из-за многочисленных ударов российских войск по провайдерам связи в Киеве часть сервисов работает с перебоями – это коснулось и нашего эфира.

Оператор Cosmonova 26 сентября заявил, что его основное ядро и дата-центр повторно подверглись поражению и были выведены из строя.

За несколько дней до этого несколько украинских интернет-провайдеров сообщили о существенных проблемах в работе из-за российских ударов по дата-центрам в Киеве.

Российские военные регулярно атакуют украинские города и гражданскую инфраструктуру во всех регионах Украины, используя различные виды вооружения – ударные БпЛА, ракеты, КАБы и РСЗО.

Украинские власти и международные организации квалифицируют такие удары как военные преступления Российской Федерации и подчеркивают их целенаправленный характер.

Обстрелы систем жизнеобеспечения населения и учреждений здравоохранения с целью лишения людей электроэнергии, тепла, водоснабжения, связи, медицинской помощи и других необходимых для жизни условий являются признаком геноцидных действий.

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