Российская Федерация объявила вознаграждение в размере $20 млн за информацию о местонахождении командующего Силами беспилотных систем ВСУ, майора Роберта Бровди (Мадяра).

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, журналист которого посетил секретный командный центр 414 отдельной бригады беспилотных систем Птахи Мадяра на юго-востоке Украины.

РФ объявила вознаграждение за командующего СБС Мадяра

Российские власти распространили эту информацию через криминальные сети на постсоветском пространстве, а российские суды заочно приговорили украинского командира к длительным срокам заключения по обвинениям в терроризме.

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Из-за высокой угрозы и объявленного Кремлем вознаграждения визит журналиста сопровождался строгими мерами безопасности: отключением геолокации, использованием спецчехлов для блокировки сигналов и передвижением в машинах с затемненными стеклами.

Издание отмечает, что Силы беспилотных систем, которыми Мадяр командует с июня 2025 года, составляют всего 2,5% от общей численности ВСУ. Но именно это подразделение обеспечивает около трети всех потерь российских оккупационных войск за последний год.

Бывший торговец зерном Бровди применяет в армии прагматичный бизнес-ориентированный подход:

война рассматривается как точный математический расчет и эффективное использование ресурсов с минимизацией расходов бюджета;

привлечение гражданских специалистов и децентрализация решений делают армию более гибкой, чем устаревшая советская система РФ;

около 90% оперативных решений по нанесению ударов командир делегирует непосредственно пилотам на местах.

Соотношение уничтоженных и раненых российских оккупантов к потерям подразделения составляет 656 к 1, однако Мадяр считает даже такой показатель недостаточным.

По словам Бровди, ключевое преимущество украинских сил заключается не в поиске одного “идеального дрона”, который быстро устаревает, а в создании целостной цифровой экосистемы.

Украинские операторы активно используют систему управления полем боя Delta, объединяющую все беспилотники, датчики и огневые средства в единую сеть. Благодаря этой системе обнаружение вражеского солдата или техники практически сразу означает их уничтожение.

Подразделение Птахи Мадяра ежедневно генерирует и анализирует от 10 до 12 терабайтов боевых данных, применяя для их обработки собственную закрытую систему искусственного интеллекта.

Командующий СБС предостерегает западных партнеров, что угроза использования коммерческих и военных дронов врагами, в частности РФ, Китаем, Ираном и Северной Кореей, является глобальной. Он призывает США и страны Европы готовиться к новым вызовам асимметричной войны, внедрять украинский опыт построения современных и гибких беспилотных подразделений.

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