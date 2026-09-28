Російська Федерація оголосила винагороду в розмірі $20 млн за інформацію про місцеперебування командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, майора Роберта Бровді (Мадяра).

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, журналіст якого відвідав секретний командний центр 414 окремої бригади безпілотних систем Птахи Мадяра на південному сході України.

РФ оголосила винагороду за командувача СБС Мадяра

Російська влада поширила цю інформацію через кримінальні мережі на пострадянському просторі, а російські суди заочно засудили українського командира до тривалих термінів ув’язнення за звинуваченнями у “тероризмі”.

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Через високу загрозу та оголошену Кремлем винагороду візит журналіста супроводжувався суворими заходами безпеки: вимкненням геолокації, використанням спецчохлів для блокування сигналів та пересуванням у машинах із затемненим склом.

Видання зазначає, що Сили безпілотних систем, якими Мадяр командує з червня 2025 року, становлять лише 2,5% від загальної чисельності ЗСУ. Але саме цей підрозділ забезпечує близько третини усіх втрат російських окупаційних військ за останній рік.

Колишній торговець зерном Бровді застосовує у війську прагматичний бізнес-орієнтований підхід:

війна розглядається як точний математичний розрахунок та ефективне використання ресурсів із мінімізацією витрат бюджету;

залучення цивільних фахівців та децентралізація рішень роблять армію гнучкішою за застарілу радянську систему РФ;

близько 90% оперативних рішень щодо завдавання ударів командир делегує безпосередньо пілотам на місцях.

Наразі співвідношення знищених і поранених російських окупантів до втрат підрозділу становить 656 до 1, проте Мадяр вважає навіть такий показник недостатнім.

За словами Бровді, ключова перевага українських сил полягає не в пошуку одного “ідеального дрона”, який швидко застаріває, а у створенні цілісної цифрової екосистеми.

Українські оператори активно використовують систему управління полем бою Delta, яка об’єднує всі безпілотники, датчики та вогневі засоби в єдину мережу. Завдяки цій системі виявлення ворожого солдата чи техніки практично одразу означає їхнє знищення.

Підрозділ Птахи Мадяра щодня генерує та аналізує від 10 до 12 терабайтів бойових даних, застосовуючи для їхньої обробки власну закриту систему штучного інтелекту.

Командувач СБС застерігає західних партнерів, що загроза використання комерційних і військових дронів ворогами, зокрема РФ, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, є глобальною. Він закликає США та країні Європи готуватися до нових викликів асиметричної війни, впроваджувати український досвід побудови сучасних і гнучких безпілотних підрозділів.

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