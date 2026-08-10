Российские военные могут одновременно выпустить залп из 77 баллистических и крылатых ракет. Однако Москва планирует увеличить это количество до 200.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) в интервью Associated Press.

Мадяр об угрозах ракетных ударов РФ

По его словам, Украине критически не хватает ракет-перехватчиков к американским ЗРК Patriot – это единственные системы противовоздушной обороны, которые ВСУ имеют в своем арсенале для противодействия баллистическим ракетам России.

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Это означает, что десятки ракет, выпущенных Россией во время массированных обстрелов, проходят сквозь цели и наносят удары по ним, отмечают в издании.

– Даже если им удастся выпустить только половину этого, все это будет лететь на нас, – сказал Мадяр.

По мнению командующего, единственный способ уменьшить это количество – нанести удары по каждому объекту, участвующему в производстве этих ракет, в частности, на территории Российской Федерации.

Он также обратил внимание на другие угрозы, с которыми сталкивается Украина. По его словам, концентрация реактивных беспилотников Shahed, которые намного труднее сбить Украине, за последние недели выросла вдвое.

Кроме того, Россия работает над тем, чтобы противодействовать преимуществу Украины на фронте. В частности, Москва устанавливает системы глушения в масштабах, которые в определенной степени ухудшат связь Starlink.

Также Россия также строит свою систему спутниковой связи, чтобы конкурировать со Starlink, сказал он. По мнению Мадьяра, это риск для всей планеты, потому что диктатура получит доступ к информации по всему земному шару.

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