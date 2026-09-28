В приложении Дія временно ограничен доступ к цифровым документам и некоторым государственным услугам.

Об этом сообщили в пресс-службе Дії 28 сентября.

В Дії временно недоступны документы и некоторые услуги: что известно

Причиной ограничения некоторых документов и услуг стали плановые технические работы, которые сейчас проводит Государственная миграционная служба.

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В частности, пользователи могут временно не видеть в приложении свои электронные паспорта и водительские права.

Украинцы призывают заранее подготовиться к возможным проверкам и иметь при себе альтернативные документы.

— Если в ближайшее время планируете пользоваться документами, в том числе паспортами, водительскими удостоверениями, советуем взять с собой их бумажные или физические оригиналы. Для подтверждения личности вы можете воспользоваться єДокументом в Дії, — говорится в сообщении компании.

В Дії заверили, что команда уже работает над тем, чтобы как можно быстрее завершить и вернуть приложение в привычный режим.

Полное восстановление стандартного функционала приложения будет сообщено дополнительно.

Фото: Дія

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