В Дії расширяют возможности сервиса Шлюб онлайн.

О новых изменениях в Дії объявили 22 сентября.

Шлюб онлайн в Дії: какие возможности расширило правительство

В августе Кабинет Министров принял постановление, разработанное Министерством юстиции, предусматривающее расширение возможностей сервиса Шлюб онлайн. Речь идет о заключении брака в электронной форме с помощью мобильного приложения Дія.

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Об этом сообщило Министерство юстиции 10 августа.

— Вскоре услуга Брак онлайн получит новые функции, которые сделают ее еще более доступной и удобной для украинцев. Все новые возможности будут внедряться поэтапно до конца до 2026 года, – говорится в сообщении.

Сервис Шлюб онлайн, который позволяет украинцам регистрировать брак дистанционно независимо от места пребывания, стал одним из наиболее востребованных цифровых сервисов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

— Если в 2025 году онлайн было зарегистрировано более 30 тыс. браков (18,4% от общего количества), то только за первое полугодие 2026 года таких браков заключено более 30,4 тыс., или 40% от всех государственных регистраций брака, – сообщают в Минюсте.

В министерстве отметили, что принятое постановление расширит возможности сервиса для граждан.

В частности, предусмотрено:

расширение круга лиц, которые смогут воспользоваться сервисом Шлюб онлайн;

внедрение механизмов безбарьерности для людей с нарушениями слуха или речи;

поэтапное введение международной доставки свидетельства о государственной регистрации брака в 48 стран мира.

Все новые возможности сервиса будут внедрять поэтапно до конца 2026 года.

Шлюб онлайн в Дії: кто может воспользоваться услугой

22 сентября стало известно, что воспользоваться возможностью подать заявление и жениться онлайн могут также украинцы, которые потеряли мужа или жену и решили создать новую семью.

Раньше в подобных ситуациях гражданам приходилось лично обращаться в отделы ЗАГС и подавать документы офлайн. Теперь всю процедуру можно пройти в несколько щелчков через смартфон.

Если в системе ЗАГС есть соответствующая актовая запись о смерти второго супруга, приложение Дія автоматически верифицирует эту информацию. После проверки данных система открывает доступ к подаче заявления на регистрацию нового брака онлайн.

Это позволяет избежать лишних бюрократических процедур и бумажной волокиты в важный период жизни, делая процесс создания новой семьи максимально простым и удобным.

Международную доставку свидетельств сначала запустят в соседние государства. Впоследствии ее планируют расширить на страны Европы и США.

Правительство продлило на два года экспериментальный проект, предусматривающий возможность регистрации брака онлайн через приложение Дія.

Услугу Шлюб онлайн реализуют Министерство юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа.

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