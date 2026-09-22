В Дії расширены возможности сервиса Шлюб онлайн: что изменится
В Дії расширяют возможности сервиса Шлюб онлайн.
О новых изменениях в Дії объявили 22 сентября.
Шлюб онлайн в Дії: какие возможности расширило правительство
В августе Кабинет Министров принял постановление, разработанное Министерством юстиции, предусматривающее расширение возможностей сервиса Шлюб онлайн. Речь идет о заключении брака в электронной форме с помощью мобильного приложения Дія.
Об этом сообщило Министерство юстиции 10 августа.
— Вскоре услуга Брак онлайн получит новые функции, которые сделают ее еще более доступной и удобной для украинцев. Все новые возможности будут внедряться поэтапно до конца до 2026 года, – говорится в сообщении.
Сервис Шлюб онлайн, который позволяет украинцам регистрировать брак дистанционно независимо от места пребывания, стал одним из наиболее востребованных цифровых сервисов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
— Если в 2025 году онлайн было зарегистрировано более 30 тыс. браков (18,4% от общего количества), то только за первое полугодие 2026 года таких браков заключено более 30,4 тыс., или 40% от всех государственных регистраций брака, – сообщают в Минюсте.
В министерстве отметили, что принятое постановление расширит возможности сервиса для граждан.
В частности, предусмотрено:
- расширение круга лиц, которые смогут воспользоваться сервисом Шлюб онлайн;
- внедрение механизмов безбарьерности для людей с нарушениями слуха или речи;
- поэтапное введение международной доставки свидетельства о государственной регистрации брака в 48 стран мира.
Все новые возможности сервиса будут внедрять поэтапно до конца 2026 года.
Шлюб онлайн в Дії: кто может воспользоваться услугой
22 сентября стало известно, что воспользоваться возможностью подать заявление и жениться онлайн могут также украинцы, которые потеряли мужа или жену и решили создать новую семью.
Раньше в подобных ситуациях гражданам приходилось лично обращаться в отделы ЗАГС и подавать документы офлайн. Теперь всю процедуру можно пройти в несколько щелчков через смартфон.
Если в системе ЗАГС есть соответствующая актовая запись о смерти второго супруга, приложение Дія автоматически верифицирует эту информацию. После проверки данных система открывает доступ к подаче заявления на регистрацию нового брака онлайн.
Это позволяет избежать лишних бюрократических процедур и бумажной волокиты в важный период жизни, делая процесс создания новой семьи максимально простым и удобным.
Международную доставку свидетельств сначала запустят в соседние государства. Впоследствии ее планируют расширить на страны Европы и США.
Правительство продлило на два года экспериментальный проект, предусматривающий возможность регистрации брака онлайн через приложение Дія.
Услугу Шлюб онлайн реализуют Министерство юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа.