В Украине из-за технической неисправности оборудования оператора электронных коммуникационных услуг будут временно не предоставляться услуги по оформлению паспортных документов.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

Оформление паспортов в Украине

По информации ГМС, из-за проблем с каналами связи в период с 28 до 30 октября включительно гражданам временно не будут предоставляться услуги по оформлению паспортных документов.

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Как отмечается, это произошло из-за временного ограничения доступа к некоторым информационно-телекоммуникационным системам Государственной миграционной службы Украины в результате технической неисправности оборудования оператора электронных коммуникационных услуг.

Кроме того, на период проведения специалистами восстановительных работ приостановлена ​​работа официального вебсайта Государственной миграционной службы.

В ГМС Украины просят граждан учесть указанную информацию при планировании визитов и извиняются за временные неудобства.

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