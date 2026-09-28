В Украине временно приостановили оформление паспортов: причины и сроки
- Из-за технических проблем в сети оператора связи Государственная миграционная служба Украины временно приостановила предоставление услуг по оформлению паспортных документов.
- Ограничения будут действовать с 28 до 30 сентября включительно. Также временно не работает официальный сайт ГМС.
В Украине из-за технической неисправности оборудования оператора электронных коммуникационных услуг будут временно не предоставляться услуги по оформлению паспортных документов.
Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.
Оформление паспортов в Украине
По информации ГМС, из-за проблем с каналами связи в период с 28 до 30 октября включительно гражданам временно не будут предоставляться услуги по оформлению паспортных документов.
Как отмечается, это произошло из-за временного ограничения доступа к некоторым информационно-телекоммуникационным системам Государственной миграционной службы Украины в результате технической неисправности оборудования оператора электронных коммуникационных услуг.
Кроме того, на период проведения специалистами восстановительных работ приостановлена работа официального вебсайта Государственной миграционной службы.
В ГМС Украины просят граждан учесть указанную информацию при планировании визитов и извиняются за временные неудобства.