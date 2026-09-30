Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 30 сентября: уничтожено 1 470 оккупантов и 21 артсистема
Потери врага на 30 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 470 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 680-е сутки полномасштабной войны превысили 1,533 млн.
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Потери врага на 30 сентября 2026 года
- личного состава — около 1 533 970 (+1 470);
- танков — 12 388;
- боевых бронированных машин — 25 463;
- артиллерийских систем — 50 519 (+21);
- реактивных систем залпового огня — 2 171 (+2);
- средств противовоздушной обороны — 1 682 (+1);
- самолетов — 443;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 2 789 (+9);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 540 095 (+1 393);
- крылатых ракет — 5 121 (+3);
- кораблей (катеров) — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 155 363 (+332);
- специальной техники — 4 770 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 680-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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