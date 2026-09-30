В Киеве всю ночь 30 сентября раздавались взрывы во время российской ракетно-дроновой атаки.

В столице зафиксировали попадания и пожары в нескольких районах, возникли перебои с электроснабжением, есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

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Взрывы в Киеве 30 сентября: что известно

Ночью 30 сентября российские войска атаковали Киев. Последствия зафиксировали сразу в нескольких районах столицы. В Святошинском районе вспыхнул пожар в районе частных жилых домов. По данным ГСЧС, горел частный дом, ещё около десяти домов пострадали. Экстренные службы выехали на место. В Оболонском районе загорелось здание магазина, а в Голосеевском районе вспыхнул пожар в складском помещении. По уточненным данным ГСЧС, в Голосеевском районе также загорелись баня, бытовка и бетономешалка. Пожар потушили. Позже в КМВА сообщили о последствиях атаки в Подольском районе. Там загорелся частный жилой дом. В ГСЧС уточнили, что российский удар также пришелся на нежилое здание, где загорелись крыша и строительные материалы на шестом этаже. Кроме того, пожар и разрушения произошли в складском здании, а еще по одному адресу горел двухэтажный частный дом. В Соломенском районе в результате атаки загорелся травяной настил на открытой территории. По состоянию на утро число пострадавших в результате взрывов в Киеве выросло до четырех человек. Информация об их состоянии пока уточняется. Двое человек погибли. На местах работают экстренные службы. Данные о других возможных последствиях взрывов в Киеве 30 сентября уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 680-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ДСНС

Фото : ДСНС

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