Студенты, которые обучаются в колледжах, училищах и высших учебных заведениях, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Это означает, что во время получения образования они временно освобождаются от обязанности проходить военную службу, однако для получения такой отсрочки необходимо соблюдать определенные условия и правила, предусмотренные законодательством.

О том, кому из студентов не предоставляется отсрочка от мобилизации и кто может ее потерять, мы поговорили с юристкой GRACERS Анной Золотовой.

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Какие категории студентов не имеют права на отсрочку

Согласно ч. 3 ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:

получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной ч. 1 ст. 10 Закона Украины Об образовании;

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Речь идет о продолжении образования на следующем уровне после завершения предыдущего в соответствии с установленной образовательной иерархией. Простыми словами: после школы — поступление в колледж или университет, после бакалавриата — обучение в магистратуре, а после магистратуры — поступление в аспирантуру.

— То есть те, кто получает образование не последовательно, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации, — отметила экспертка.

Как оформить отсрочку студентам

Отсрочка студентам не предоставляется автоматически, то есть ее необходимо оформить. С 1 ноября 2025 года ТЦК больше не принимают от граждан заявления на отсрочку. Для студентов, аспирантов и докторантов оформление отсрочки доступно через Резерв+, а информация об обучении проверяется через ЕГЭБО. Минобороны отмечает, что студенты входят в категории, для которых отсрочка может оформляться онлайн.

Для лиц, зачисленных на обучение в интернатуру:

справку учебного заведения о зачислении на обучение в интернатуру;

справку учреждения здравоохранения о принятии на должность врача (фармацевта/провизора)-интерна определенной специальности или справку учреждения здравоохранения о прохождении практической части подготовки в интернатуре в качестве врача (фармацевта/провизора)-интерна за счет физических (юридических) лиц.

Получатели образования, которые обучаются по государственному заказу в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, относящихся к сфере управления Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период подают документы в ЦНАП.

Информация о получателях образования автоматически проверяется через ЕГЭБО.

— Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период указанным лицам предоставляется на семестр, но не более чем на шесть месяцев. Не имеет значения, какой является форма финансирования — бюджетное место или контрактное, — подчеркнула юрист.

Кому из студентов не предоставляется отсрочка

— Отсрочка не предоставляется мужчинам в возрасте от 25 лет, которые во второй раз получают образование на том же или более низком уровне и обучаются по заочной, дистанционной, сетевой или индивидуальной форме обучения, — предупредила эксперт.

Кого из студентов могут лишить отсрочки:

тех, кто получает образование не последовательно;

студентов, которые обучаются не по очной или дуальной форме обучения;

тех, кто повторно получает уже приобретенный уровень образования.

В большинстве высших учебных заведений студенты, которые заканчивают бакалавриат, получают диплом в конце июня или в начале июля, а приказ о зачислении в магистратуру вступает в силу только в начале сентября.

То есть фактически с начала июля до начала сентября военнообязанный студент не пользуется правом на отсрочку. В этот период человека могут мобилизовать, если ему больше 25 лет.

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