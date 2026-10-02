Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале сентября российский диктатор Владимир Путин якобы отдал приказ действовать без каких-либо правил после того, как России не удалось оккупировать Украину.

Зеленский о планах Путина по войне в Украине

Глава государства в интервью Financial Times, ссылаясь на данные разведки и информацию от людей из окружения Путина, рассказал, что Россия перешла к массированным атакам и стремится нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре.

Речь идет, в частности, о мостах, дата-центрах, интернете и мобильной связи, больницах, детсадах, школах и университетах.

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Глава государства подчеркнул, что главными целями являются Киев, Харьков и Одесса. В планах России тоже фигурирует Львов.

Президент считает, что таким образом Москва пытается вынудить украинцев покидать свои города. Поэтому одной из главных задач Украины он назвал защиту людей и критическую инфраструктуру.

По словам Зеленского, поскольку Путин не смог захватить территорию Донбасса, он теперь прибегает к “массовым атакам, массовым убийствам”.

— Они не смогли организовать оккупацию, и именно поэтому сейчас они прибегают к тем же массовым атакам, массовым убийствам, — сказал президент.

Отдельно Зеленский рассказал о противодействии реактивным дронам. По его словам, истребители F-16 в настоящее время уничтожают около 50-60% таких беспилотников. Украина также работает над получением дополнительного вооружения для этих самолетов.

Еще одно направление – быстрые дроны-перехватчики. В настоящее время испытывают пять разных моделей, однако их эффективность существенно отличается: в отдельные дни она может составить 70%, а в другие — около 30%.

Зеленский подчеркнул, что Украина не может тратить миллиарды на массовое производство перехватчиков, пока не будет доказана их стабильная эффективность. Среди главных проблем он назвал недостаток двигателей, значительную часть которых приходится импортировать.

По словам президента, в октябре Украина рассчитывает получить около 400 таких перехватчиков. Их массовое применение при российских атаках должно показать, какие модели следует дорабатывать и запускать в серийное производство.

Зеленский отметил, что показатель эффективности на уровне 60-70% уже можно будет считать серьезным успехом.

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