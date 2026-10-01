Путин отверг предложение о взаимном прекращении ударов между Украиной и РФ
- Владимир Путин назвал "бессмысленным" предложение о взаимном прекращении ударов между Украиной и Россией.
- Диктатор заявил, что РФ не согласится прекратить удары по чувствительным для Украины объектам.
Предложение о взаимном прекращении ударов между Украиной и Россией российский президент Владимир Путин назвал “бессмысленным”.
Об этом он заявил на форуме Валдай, пишут российские СМИ.
Путин отверг предложение о взаимном прекращении ударов
— Нам говорят: пусть они прекратят удары по вашим (российским, – Ред.) НПЗ, а вы прекратите удары по их (украинским, – Ред.) кораблям – пусть они возят гражданские грузы, сельхозпродукцию. А как же наши другие гражданские грузы – такие как нефть, нефтепродукты? – спрашивает он.
Путин добавил, что после прекращения ударов увеличится количество дизельного топлива, которое нужно США. В свою очередь, у России достаточно дизеля, однако из-за санкций это топливо не попадет на мировые рынки.
— А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам. Ну, выглядит просто бессмысленно, – отметил диктатор.
Российские НПЗ регулярно подвергаются ударам, что негативно сказывается на экспорте и внутреннем рынке топлива РФ.
Напомним, администрация Трампа настаивает на трех шагах для деэскалации войны России против Украины.
Речь идет о прекращении огня по энергетической инфраструктуре, восстановлении функционирования “зернового коридора” в Черном море, трехсторонней встрече США-Украина-Россия.
Владимир Зеленский назвал саммит G20 потенциальной площадкой для проведения трехсторонней встречи Украины, США и России, которая может дать реальный результат.