Предложение о взаимном прекращении ударов между Украиной и Россией российский президент Владимир Путин назвал “бессмысленным”.

Об этом он заявил на форуме Валдай, пишут российские СМИ.

Путин отверг предложение о взаимном прекращении ударов

— Нам говорят: пусть они прекратят удары по вашим (российским, – Ред.) НПЗ, а вы прекратите удары по их (украинским, – Ред.) кораблям – пусть они возят гражданские грузы, сельхозпродукцию. А как же наши другие гражданские грузы – такие как нефть, нефтепродукты? – спрашивает он.

Путин добавил, что после прекращения ударов увеличится количество дизельного топлива, которое нужно США. В свою очередь, у России достаточно дизеля, однако из-за санкций это топливо не попадет на мировые рынки.

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— А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам. Ну, выглядит просто бессмысленно, – отметил диктатор.

Российские НПЗ регулярно подвергаются ударам, что негативно сказывается на экспорте и внутреннем рынке топлива РФ.

Напомним, администрация Трампа настаивает на трех шагах для деэскалации войны России против Украины.

Речь идет о прекращении огня по энергетической инфраструктуре, восстановлении функционирования “зернового коридора” в Черном море, трехсторонней встрече США-Украина-Россия.

Владимир Зеленский назвал саммит G20 потенциальной площадкой для проведения трехсторонней встречи Украины, США и России, которая может дать реальный результат.

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