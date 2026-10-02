Президент Володимир Зеленський заявив, що на початку вересня російський диктатор Володимир Путін нібито дав установку діяти без будь-яких правил після того, як Росії не вдалося окупувати Україну.

Зеленський про плани Путіна щодо війни в Україні

Глава держави в інтерв’ю Financial Times, посилаючись на дані розвідки та інформацію від людей з оточення Путіна, розповів, шр Росія перейшла до масованих атак і прагне завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі. Йдеться, зокрема, про мости, датацентри, інтернет і мобільний зв’язок, лікарні, дитсадки, школи та університети.

Голова держави наголосив, що головними цілями є Київ, Харків та Одеса. У планах Росії також фігурує Львів.

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Президент вважає, що таким чином Москва намагається змусити українців залишати свої міста. Тому одним із головних завдань України він назвав захист людей та критичної інфраструктури.

За словами Зеленського,оскільки Путін не зміг захопити територію Донбасу, він тепер вдається до “масових атак, масових убивств”.

– Вони не змогли організувати окупацію, і саме тому зараз вони вдаються до тих самих масових атак, масових убивств, – сказав презизидент.

Окремо Зеленський розповів про протидію реактивним дронам. За його словами, винищувачі F-16 нині знищують близько 50–60% таких безпілотників. Україна також працює над отриманням додаткового озброєння для цих літаків.

Ще один напрям — швидкі дрони-перехоплювачі. Наразі випробовують п’ять різних моделей, однак їхня ефективність суттєво відрізняється: в окремі дні вона може становити 70%, а в інші — близько 30%.

Зеленський наголосив, що Україна не може витрачати мільярди на масове виробництво перехоплювачів, доки не буде доведена їхня стабільна ефективність. Серед головних проблем він назвав нестачу двигунів, значну частину яких доводиться імпортувати.

За словами президента, у жовтні Україна розраховує отримати близько 400 таких перехоплювачів. Їхнє масове застосування під час російських атак має показати, які моделі варто доопрацьовувати й запускати у серійне виробництво.

Зеленський зазначив, що показник ефективності на рівні 60–70% уже можна буде вважати серйозним успіхом.

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