В украинскую столицу приехал канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с министром экономики Катериной Райхе и представителями оборонного и энергетического бизнеса.

О визите канцлера в Киев сообщает DW.

Визит Фридриха Мерца в Киев 4 октября: что известно

Фридрих Мерц приехал в украинскую столицу утром в воскресенье, 4 октября. Визит канцлера Германии заранее не анонсировали.

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Вместе с ним в Украину приехали министр экономики Катерина Райхе и десять предпринимателей, представляющих оборонную и энергетическую отрасли.

По прибытии в Киев Мерц заявил, что Украина особенно нуждается в поддержке в ближайшие недели.

— Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, ее военная машина рано или поздно обернется против нас, — заявил канцлер.

Мерц также обратил внимание на приближение пятой военной зимы и российские удары по украинским городам, жилым домам и теплоэлектростанциям.

— Скоро для людей наступит пятая военная зима. Россия бомбит города, жилые дома и теплоэлектростанции. Украинцев не сломить террором, — сказал он.

По данным СМИ, во время визита канцлер Германии должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверить его в том, что Берлин по-прежнему будет поддерживать Украину.

Мерц также подчеркнул важность сотрудничества немецких и украинских компаний.

— Наше партнерство — это улица с двусторонним движением. Немецкие и украинские компании вместе разрабатывают технологии, которые приносят пользу обеим странам. Это делает нас более защищенными и сильными, — заявил канцлер.

Какую помощь Мерц может объявить в Киеве

По данным Reuters, которое ссылается на источники в правительственных кругах, во время визита Мерц должен объявить о новом пакете помощи Украине.

Речь идет об оружии на 1 млрд евро и 350 млн евро на восстановление энергетического сектора.

Также ожидается совместное производство разных типов беспилотников в Германии и Украине. В частности, речь идет об ускоренном производстве дронов компании Quantum, которые уже прошли испытания и предназначены для перехвата реактивных беспилотников.

Reuters также сообщает, что пакет предусматривает совместную разработку и производство дальнобойного оружия с дальностью более 1000 км.

Стоит отметить, что это второй визит Фридриха Мерца в Украину в качестве канцлера Германии. Впервые он приехал в Киев 10 мая 2025 года — через четыре дня после принесения присяги в Бундестаге.

Тогда вместе с ним Украину посетили президент Франции Эммануэль Макрон, тогдашний премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.

В целом нынешняя поездка — это четвертый визит федерального канцлера Германии в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.