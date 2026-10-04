Канцлер Германии Мерц приехал в Киев: готовится новый пакет помощи Украине
- Фридрих Мерц прибыл в Киев с незапланированным визитом.
- Канцлера сопровождают представители немецкого правительства и бизнеса.
В украинскую столицу приехал канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с министром экономики Катериной Райхе и представителями оборонного и энергетического бизнеса.
О визите канцлера в Киев сообщает DW.
Визит Фридриха Мерца в Киев 4 октября: что известно
Фридрих Мерц приехал в украинскую столицу утром в воскресенье, 4 октября. Визит канцлера Германии заранее не анонсировали.
Вместе с ним в Украину приехали министр экономики Катерина Райхе и десять предпринимателей, представляющих оборонную и энергетическую отрасли.
По прибытии в Киев Мерц заявил, что Украина особенно нуждается в поддержке в ближайшие недели.
— Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, ее военная машина рано или поздно обернется против нас, — заявил канцлер.
Мерц также обратил внимание на приближение пятой военной зимы и российские удары по украинским городам, жилым домам и теплоэлектростанциям.
— Скоро для людей наступит пятая военная зима. Россия бомбит города, жилые дома и теплоэлектростанции. Украинцев не сломить террором, — сказал он.
По данным СМИ, во время визита канцлер Германии должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверить его в том, что Берлин по-прежнему будет поддерживать Украину.
Мерц также подчеркнул важность сотрудничества немецких и украинских компаний.
— Наше партнерство — это улица с двусторонним движением. Немецкие и украинские компании вместе разрабатывают технологии, которые приносят пользу обеим странам. Это делает нас более защищенными и сильными, — заявил канцлер.
Какую помощь Мерц может объявить в Киеве
По данным Reuters, которое ссылается на источники в правительственных кругах, во время визита Мерц должен объявить о новом пакете помощи Украине.
Речь идет об оружии на 1 млрд евро и 350 млн евро на восстановление энергетического сектора.
Также ожидается совместное производство разных типов беспилотников в Германии и Украине. В частности, речь идет об ускоренном производстве дронов компании Quantum, которые уже прошли испытания и предназначены для перехвата реактивных беспилотников.
Reuters также сообщает, что пакет предусматривает совместную разработку и производство дальнобойного оружия с дальностью более 1000 км.
Стоит отметить, что это второй визит Фридриха Мерца в Украину в качестве канцлера Германии. Впервые он приехал в Киев 10 мая 2025 года — через четыре дня после принесения присяги в Бундестаге.
Тогда вместе с ним Украину посетили президент Франции Эммануэль Макрон, тогдашний премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.
В целом нынешняя поездка — это четвертый визит федерального канцлера Германии в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.