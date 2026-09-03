В Германии началось серийное производство более 5 тысяч боевых дронов дальнего радиуса действия для Украины. Одна из моделей будет иметь дальность полета до 1500 км, а первые беспилотники планируют передать Украине уже в этом году.

Об этом сообщает Handelsblatt.

Германия произведет более 5 тысяч дронов дальнего радиуса действия для Украины

Производство запустили на предприятии недалеко от Мюнхена. Над проектом работают немецко-американская оборонная компания Auterion и украинская Airlogix, которые создали совместное предприятие.

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Компании уже объявили о производстве первых беспилотников.

Речь идет о заказе правительства Германии, выполнение которого планируется завершить к середине 2027 года. По данным источников Handelsblatt в оборонной отрасли, стоимость контракта составляет около €300 млн.

Помимо производственной линии вблизи Мюнхена, выпуск беспилотников планируется наладить еще на одном предприятии на востоке Германии.

Совместное предприятие Auterion и Airlogix также рассчитывает получить дополнительные заказы и заключить долгосрочный контракт.

Дальность до 1500 км и ИИ против РЭБ

Проект предусматривает производство двух моделей боевых дронов. Первая будет иметь среднюю дальность полета, вторая сможет преодолевать до 1500 км.

Беспилотники предназначены для поражения целей противника и не предусматривают возвращения после выполнения задачи.

Auterion отвечает за программное обеспечение и операционную систему дронов, тогда как украинская Airlogix поставляет аппаратную часть.

В беспилотниках также будут использоваться технологии искусственного интеллекта, которые должны повысить их устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер заявил, что запуск производственной линии позволит Германии массово выпускать относительно недорогое высокоточное оружие.

По его словам, поставки проверенных в боевых условиях систем начнутся уже в 2026 году.

Генеральный директор Airlogix Виталий Колесниченко отметил, что проект объединяет украинские разработки, автономное программное обеспечение Auterion и промышленные мощности Германии.

Ранее немецкое правительство также выделило €90 млн на финансирование закупки 50 тысяч украинских беспилотников Shrike для нужд Сил обороны Украины.

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