Венгрия на этой неделе может перестать блокировать технический прогресс Украины и Молдовы на пути вступления в Европейский Союз.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников.

Венгрия может снять вето

Венгерский премьер Петер Мадяр дал дипломатам указание не препятствовать отправке Украине и Молдове писем, необходимых для потенциального открытия еще двух переговорных кластеров.

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Речь идет о кластерах, охватывающих внутренний рынок и конкурентоспособность. Ранее их открытие блокировал бывший премьер Виктор Орбан из-за политической позиции Будапешта по отношению к Киеву.

В то же время, окончательная политическая поддержка Венгрии будет зависеть от решения Верховной Рады Украины относительно законопроекта о расширении образовательных прав национальных меньшинств. Голосование запланировано на 12 октября.

Права венгерского меньшинства остаются одним из ключевых вопросов в отношениях Будапешта и Киева. По данным издания, законопроект подготовлен с учетом предложений и замечаний венгерской стороны.

Если парламент примет документ, это может открыть путь к формальному запуску переговорного процесса еще до саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который пройдет примерно через десять дней.

После открытия двух новых кластеров для Украины и Молдовы останутся незакрытыми еще две — “зеленая” повестка дня и сельское хозяйство и сплоченность. Европейская комиссия рассчитывает достичь прогресса по ним до конца года.

Напомним, что 1 сентября во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения венгерская делегация снова отказалась утвердить результаты скрининга второго и третьего кластеров для Украины.

Источник : Financial Times

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