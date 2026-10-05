Будапешт может разблокировать два переговорных кластера Украины с ЕС — FT
- Будапешт не будет препятствовать открытию двух новых переговорных кластеров.
- Окончательная позиция Венгрии будет зависеть от голосования Совета по правам нацменьшинств 12 октября.
Венгрия на этой неделе может перестать блокировать технический прогресс Украины и Молдовы на пути вступления в Европейский Союз.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников.
Венгрия может снять вето
Венгерский премьер Петер Мадяр дал дипломатам указание не препятствовать отправке Украине и Молдове писем, необходимых для потенциального открытия еще двух переговорных кластеров.
Речь идет о кластерах, охватывающих внутренний рынок и конкурентоспособность. Ранее их открытие блокировал бывший премьер Виктор Орбан из-за политической позиции Будапешта по отношению к Киеву.
В то же время, окончательная политическая поддержка Венгрии будет зависеть от решения Верховной Рады Украины относительно законопроекта о расширении образовательных прав национальных меньшинств. Голосование запланировано на 12 октября.
Права венгерского меньшинства остаются одним из ключевых вопросов в отношениях Будапешта и Киева. По данным издания, законопроект подготовлен с учетом предложений и замечаний венгерской стороны.
Если парламент примет документ, это может открыть путь к формальному запуску переговорного процесса еще до саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который пройдет примерно через десять дней.
После открытия двух новых кластеров для Украины и Молдовы останутся незакрытыми еще две — “зеленая” повестка дня и сельское хозяйство и сплоченность. Европейская комиссия рассчитывает достичь прогресса по ним до конца года.
Напомним, что 1 сентября во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения венгерская делегация снова отказалась утвердить результаты скрининга второго и третьего кластеров для Украины.