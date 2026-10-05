Угорщина цього тижня може припинити блокувати технічний прогрес України та Молдови на шляху вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох європейських чиновників.

Угорщина може зняти вето

Угорський прем’єр Петер Мадяр дав дипломатам вказівку не перешкоджати надсиланню Україні та Молдові листів, необхідних для потенційного відкриття ще двох переговорних кластерів.

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Йдеться про кластери, які охоплюють внутрішній ринок та конкурентоспроможність. Раніше їхнє відкриття блокував колишній прем’єр Віктор Орбан через політичну позицію Будапешта щодо Києва.

Водночас остаточна політична підтримка Угорщини залежатиме від рішення Верховної Ради України щодо законопроєкту про розширення освітніх прав національних меншин. Голосування заплановане на 12 жовтня.

Права угорської меншини залишаються одним із ключових питань у відносинах Будапешта та Києва. За даними видання, законопроєкт підготовлено з урахуванням пропозицій та зауважень угорської сторони.

Якщо парламент ухвалить документ, це може відкрити шлях до формального запуску переговорного процесу ще до саміту лідерів ЄС у Брюсселі, який відбудеться приблизно за десять днів.

Після відкриття двох нових кластерів для України та Молдови залишаться незакритими ще два — “зелений” порядок денний та сільське господарство і згуртованість. Європейська комісія розраховує досягти прогресу щодо них до кінця року.

Нагадаємо, що 1 вересня під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення угорська делегація знову відмовилася затвердити результати скринінгу другого та третього кластерів для України.

Джерело : Financial Times

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