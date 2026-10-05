Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый представил нового командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины — полковника медицинской службы Константина Гуменюка.

Об этом сообщил главнокомандующий.

Представление Константина Гуменюка

Константин Гуменюк — военный хирург, прошедший школу десантно-штурмовых войск. Ранее он являлся главным хирургом ВСУ.

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По словам Михаила Драпатого, у Гуменюка есть значительный практический опыт помощи раненым в самых сложных ситуациях и пользуется авторитетом среди военных медиков, гражданских медиков и волонтеров.

Главнокомандующий ожидает, что новый командующий станет лидером изменений в Медицинских силах ВСУ. Речь идет о том, чтобы оказать медицинскую помощь военнослужащим более технологичной, оперативной и ориентированной на результат.

— И этот результат — не количество аптечек, госпиталей или совещаний. А то, сколько жизней украинских военнослужащих удастся сохранить, подчеркнул Драпатый.

Отдельной задачей остается преодоление кадрового дефицита в медицинской системе ВСУ. Для этого планируется привлекать больше квалифицированных врачей и медицинского персонала и направлять усилия на нужды фронта – каждого боевого подразделения и каждого военнослужащего.

В ходе представления также отметили работу генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука. Михаил Драпатий подчеркнул, что результаты его руководства стали важной частью развития медицинских сил ВСУ.

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