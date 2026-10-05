Драпатый представил нового командующего Медицинскими силами ВСУ Константина Гуменюка
- Константин Гуменюк возглавил медицинские силы ВСУ.
- Михаил Драпатый ожидает технологических и оперативных изменений военной медицины.
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый представил нового командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины — полковника медицинской службы Константина Гуменюка.
Об этом сообщил главнокомандующий.
Представление Константина Гуменюка
Константин Гуменюк — военный хирург, прошедший школу десантно-штурмовых войск. Ранее он являлся главным хирургом ВСУ.
По словам Михаила Драпатого, у Гуменюка есть значительный практический опыт помощи раненым в самых сложных ситуациях и пользуется авторитетом среди военных медиков, гражданских медиков и волонтеров.
Главнокомандующий ожидает, что новый командующий станет лидером изменений в Медицинских силах ВСУ. Речь идет о том, чтобы оказать медицинскую помощь военнослужащим более технологичной, оперативной и ориентированной на результат.
— И этот результат — не количество аптечек, госпиталей или совещаний. А то, сколько жизней украинских военнослужащих удастся сохранить, подчеркнул Драпатый.
Отдельной задачей остается преодоление кадрового дефицита в медицинской системе ВСУ. Для этого планируется привлекать больше квалифицированных врачей и медицинского персонала и направлять усилия на нужды фронта – каждого боевого подразделения и каждого военнослужащего.
В ходе представления также отметили работу генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука. Михаил Драпатий подчеркнул, что результаты его руководства стали важной частью развития медицинских сил ВСУ.